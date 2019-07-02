Происшествия
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»РИА Новости 10:20
Российский суд арестовал Вишневского заочно, его объявили в международный розыск. Как выяснилось, он еще в 2016 году покинул Россию и жил в Испании. Пожар в Кемерово Трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" произошла 25 марта 2018 года.
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с чего всё началось
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Окружного суда Варшавы.РИА Новости10:20
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Польский суд решил экстрадировать совладельца «Зимней вишни» в Россию
Комсомольская правда - Кемерово11:07
Экс-главу Кемеровского кондитерского комбината, причастного к пожару в «Зимней вишне», могут передать из Польши в Россию
Континент Сибирь Online02 июля в 01:56
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Изначально герцог и герцогиня Сассекские планировали крестить ребёнка на день раньше, но эта дата не устроила отца принца Гарри принца Чарльза.
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Происшествия
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
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Политика
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Происшествия
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Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать
Напомним, в мае ВЦИОМ обнародовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. Речь шла именно о спонтанном рейтинге.
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Политика
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На Украине суд арестовал экс-начальника ПВО Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 18:10
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
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Крутой каскадёрский трюк сняли от первого лица в 360 градусов
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В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД
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Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала новый сезон сериала «Очень странные дела» из-за негативного образа русских.
Обновлено в 14:37
Общество
AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности
Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.
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Во французском департаменте Приморская Шаранта соседи подали в суд на хозяйку и ее петуха за то, что он мешает спать окружающим.
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Смартфон Motorola P50 представлен официально
Обновлено в 09:27
Политика
Брат против брата: родню донецкого губернатора нашли в ДНР
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Из-за завалов багажа уволили ряд начальников Шереметьево
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Политика
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Авто
Раскрыта динамика рекордсмена Renault Megane RS Trophy-R
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Избитую в Ингушетии девочку доставили в Москву
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Футбол
Хавбек «Рубина» Сутормин перейдет в «Зенит»
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Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда
Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено в 09:31