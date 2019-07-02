Происшествия

Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»РИА Новости 10:20

Российский суд арестовал Вишневского заочно, его объявили в международный розыск. Как выяснилось, он еще в 2016 году покинул Россию и жил в Испании. Пожар в Кемерово Трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" произошла 25 марта 2018 года.
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Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Окружного суда Варшавы.
РИА Новости10:20

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Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

РИА Новости10:20

Польский суд решил выдать России совладельца «Зимней вишни»

РБК10:37

Польша экстрадирует в Россию обвиняемого по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Коммерсантъ10:32

Польша выдаст России фигуранта дела о пожаре в «Зимней вишней»

Коммерсантъ Новосибирск11:51

Польский суд решил экстрадировать совладельца «Зимней вишни» в Россию

Комсомольская правда - Кемерово11:07

Польский суд одобрил выдачу России совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Московский Комсомолец10:31

Экс-главу Кемеровского кондитерского комбината, причастного к пожару в «Зимней вишне», могут передать из Польши в Россию

Континент Сибирь Online02 июля в 01:56
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:40, Вашингтон
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри

Изначально герцог и герцогиня Сассекские планировали крестить ребёнка на день раньше, но эта дата не устроила отца принца Гарри принца Чарльза.
Обновлено в 15:27
Политика

В России повысят оклады военнослужащим и полицейским

С 1 октября 2019 года повысятся оклады военнослужащих и сотрудников МВД. Соответствующее постановление уже было издано правительством РФ.
Обновлено в 08:06
Общество

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Политика

Путин посмертно наградил моряков-подводников

Обновлено в 05:29
Происшествия

Владелец перевернувшегося в Черном море прогулочного катера задержан

Обновлено в 14:06
Политика

Аналитики оценили перспективы главы Минобороны ФРГ на посту главы ЕК

Выдвижение министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии вызвало у европейских аналитиков смешанную реакцию.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Жителя Карелии обвинили в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей

Жителю Карелии предъявлено обвинение в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов обманул суд ради свадьбы

Пока юристы несколько часов ждали Тарасова в суде, он веселился на свадьбе друга. В итоге суд отказал футболисту в апелляции.
Обновлено в 13:14
Общество

Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено в 14:17
Политика

Путин прилетел на переговоры с властями Италии и Папой Римским

Пообщается Путин и с Папой Римским Франциском, но не будет поднимать тему его приглашения в Россию.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать

Напомним, в мае ВЦИОМ обнародовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. Речь шла именно о спонтанном рейтинге.
Обновлено в 10:57
Политика

На Украине арестован похищенный из ДНР «свидетель» крушения MH17

На Украине суд арестовал экс-начальника ПВО Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 18:10
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

Обновлено в 03:10
Авто

Крутой каскадёрский трюк сняли от первого лица в 360 градусов

Обновлено в 14:00
Политика

В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:32
Культура

Скабеева обругала сериал от Netflix из-за «плохих русских»

Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала новый сезон сериала «Очень странные дела» из-за негативного образа русских.
Обновлено в 14:37
Общество

AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности

Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.
Обновлено в 13:38
Общество

Соседи подали в суд на петуха за слишком ранние крики

Во французском департаменте Приморская Шаранта соседи подали в суд на хозяйку и ее петуха за то, что он мешает спать окружающим.
Обновлено в 12:41
Гаджеты

Смартфон Motorola P50 представлен официально

Обновлено в 09:27
Политика

Брат против брата: родню донецкого губернатора нашли в ДНР

В ходе визита в Краматорск президент Украины Владимир Зеленский рассказал о родственных связях нового председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко, передает портал "Украинские новости".
Обновлено в 12:32
Происшествия

Из-за завалов багажа уволили ряд начальников Шереметьево

Ряд руководителей обслуживающей организации "Шереметьево Хэндлинг" уволили в связи с задержкой выдачи багажа в аэропорту, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Обновлено в 07:09
Политика

Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию

Обновлено вчера в 22:55
Авто

Раскрыта динамика рекордсмена Renault Megane RS Trophy-R

Компания Renault объявила о выпуске ограниченной партии трекового хэтчбека Renault Megane RS Trophy-R, который сертифицировали для обычных дорог.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Избитую в Ингушетии девочку доставили в Москву

Обновлено в 15:21
Футбол

Хавбек «Рубина» Сутормин перейдет в «Зенит»

Футболист Сутормин воспитан в академии петербургского "Зенита", провёл два матча в молодёжном первенстве за сине-бело-голубых.
Обновлено в 15:37
Армия и оружие

Танки на улицах Вашингтона: Трамп готовится к войне

Например, американские журналисты с удивлением обнаружили на улицах Вашингтона самые настоящие ржавые танки, а представители Пентагона заявили, что внешний вид боевой техники на самом деле не имеет особого значения.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда

Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено в 09:31
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Пожар в торговом центре в КемеровоБольше новостей по теме
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