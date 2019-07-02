Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Окружного суда Варшавы.

с чего всё началось

Российский суд арестовал Вишневского заочно, его объявили в международный розыск. Как выяснилось, он еще в 2016 году покинул Россию и жил в Испании. Пожар в Кемерово Трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" произошла 25 марта 2018 года.

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