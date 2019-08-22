Общество

Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»Газета.Ru 19:14

В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza. Инцидент произошел в городе Гдыня, где ресторан разместил объявление о поиске шеф-повара.
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В итоге Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения подал в городскую прокуратуру заявление о совершении преступления, обвинив владельца ресторана в разжигании ненависти на национальной почве, сообщает издание
 Gazeta Wyborcza.
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