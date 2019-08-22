Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»Газета.Ru вчера в 19:14
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza. Инцидент произошел в городе Гдыня, где ресторан разместил объявление о поиске шеф-повара.
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с чего всё началось
В итоге Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения подал в городскую прокуратуру заявление о совершении преступления, обвинив владельца ресторана в разжигании ненависти на национальной почве, сообщает издание Gazeta Wyborcza.News.ruвчера в 19:19
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Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Общество
Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономику
«Известия» сообщают, что правительство поручило Министерству труда оценить последствия введения сокращенной рабочей недели до конца сентября.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Трамп вновь выступил за возвращение России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8, пишет AFP в своем Twitter.
Обновлено 20 августа в 14:39
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено вчера в 06:34
Общество
Николай Дроздов стал одним из хранителей дальневосточного леопарда
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
Российская реактивная система «Торнадо-С» получила экспортный паспорт
Российская реактивная система залпового огня «Торнадо-С» получила экспортный паспорт.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Армия и оружие
Пентагон предложил включить все новое оружие России в СНВ-3
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
Сестер Хачатурян признали жертвами в деле об убийстве их отца
Громкое следствие по делу сестер Хачатурян ведется уже больше года.
Обновлено вчера в 10:38
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, с ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов, трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
Обновлено вчера в 23:39
Футбол
«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина
Казанский «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.
Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие
Учения тактике действий свободного подразделения прошли под Рязанью
В Рязанской области состоялась первая тактическая тренировка по тактике действий сводного подразделения после десантирования парашютным способом.
Обновлено вчера в 22:23
Шоу-бизнес
На стиле: Брежнева дополнила купальник свитером и массивными ботинками
Брежнева была облачена в черные бикини со стразами и укороченный свитер в тон.
Обновлено вчера в 13:15
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Обновлено вчера в 19:30
Кино
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года
Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
Обновлено вчера в 14:25
Кино
Раскрыта причина смерти Александры Назаровой
Обновлено 20 августа в 16:44
Общество
Академик РАН Сергей Федотов скончался в Москве
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни в Москве, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:51
Общество
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики из аэроклуба «Первый полет» репетирует новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер».
Обновлено вчера в 10:58
Армия и оружие
Украинские СМИ рассказали о 77-летнем сыне боевика УПА, воюющем на Донбассе
Обновлено вчера в 23:51
Музыка
Spotify завесил небоскреб в Нью-Йорке в поддержку альбома Тейлор Свифт
Тейлор Свифт и стриминговый сервис Spotify запустили кампанию по продвижению предстоящего седьмого альбома певицы "Lover", релиз которого назначен на 23 августа.
Обновлено вчера в 11:34
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил дайверов
В ночь на 15 апреля 1912 года произошла одна из самых страшных катастроф 20 века.
Обновлено вчера в 23:48
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню для сына Арчи
Сообщается, что королевской чете пришлось нанимать уже третью няню, поскольку первая была уволена за "непрофессионализм", а вторая работает в семье только в ночное время.
Обновлено вчера в 04:38
Политика
Макрон после встречи с Путиным опубликовал пост на русском языке
На странице президента Франции Эммануэля Макрона в Facebook появилась запись, сделанная на русском языке.
Обновлено 20 августа в 07:20
Космос
Астронавты NASA совершили выход в открытый космос
Обновлено вчера в 10:20
Общество
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Обновлено вчера в 13:56
Футбол
Навас подал запрос на трансфер из «Реала»
Голкипер «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть клуб и подал запрос на трансфер. Вратарь хочет иметь постоянную игровую практику.
Обновлено вчера в 18:28
Авто
С сентября АвтоВАЗ и Mercedes готовы перейти на электронные ПТС
Полный переход на электронные паспорта транспортного средства планируется на 1 ноября текущего года Как рассказали в компании АО «Электронный паспорт», являющимся оператором услуги в нашей стране, на днях в Министерстве промышленности и торговли России прошло совещании по вопросу введения электронного паспорта транспортного средства.
Обновлено вчера в 07:49