Нападающий итальянского "Милана" Кшиштоф Пентек сменил игровой номер, сообщает "Чемпионат.com". По информации пресс-службы итальянского клуба, польский бомабрдир выступал раньше под 19 номером. В следующем сезоне на красно-черной футболке Пентека будет красоваться девятка.

Общество Врачебную тайну для осужденных наркоманов хотят ограничить в России Органы уголовно-исполнительной системы РФ могут получить право на доступ к информации о прохождении наркозависимыми назначенного судом лечения, а также медицинской или социальной реабилитации, передает агентство.

Наука Крымские ученые обнаружили новые ходы в пещере «Таврида» В пещере "Таврида" учеными Крымского Федерального Университета были обнаружены ранее неисследованные подземные ходы.

Происшествия Суд оставил под стражей предпринимателя Бойко-Великого "Жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции об избрании Бойко-Великому меры пресечения в виде заключения под стражу - без изменения", - огласила решение судья.

Политика Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок подал в отставку, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу британского МИДа.

Транспорт В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых.

Происшествия Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова Пятерых сотрудников УВД по ЗАО Москвы отстранены от работы из-за дела Ивана Голунова, сообщает "Московский Комсомолец".

Политика Грузинские депутаты собрались в Москву Грузинские депутаты из оппозиционной партии «Альянс патриотов» прибудут в Москву и встретятся с членами Госдумы.

Происшествия Разведенные женщины Ингушетии требуют вернуть им детей после случая с 7-летней девочкой Жительницы Ингушетии стали массово просить вернуть своих детей после того, как стало о судьбе семилетней девочки, которую избивала тетя по отцовской линии.

Авто Электрический Mini Cooper SE: серийная версия Электрический Mini Cooper SE, только что представленный на специальном мероприятии в Роттердаме, оснащен тем же 184-сильным мотором, который ставят на модели BMW i3s.

Политика В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.

Происшествия В Калуге сел самолет из Черногории из-за потерявшего сознание пилота Самолет авиакомпании Montenegro Airlines в 12:47 мск экстренно приземлился в калужском аэропорту из-за обморока у пилота, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.

Армия и оружие Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца Проект легкого авианосца с газотурбинной силовой установкой разработан в Крыловском государственном научном центре.

Здоровье Первые корпуса клиники в Коммунарке возведут уже в этом году Первые корпуса одной из самых больших в стране больниц откроют в Коммунарке до конца года.

Политика В Раду внесли поправки о наказании за непризнание Крыма частью Украины В Верховную раду внесен законопроект о введении уголовной ответственности за непризнание принадлежности Украине Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

Футбол «Олимп» заключил спонсорское соглашение с Okko Sport Букмекерская компания «Олимп» стала спонсором сервиса Okko Sport, которая будет транслировать матчи АПЛ в ближайшие три года.

Футбол Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за трансфера Гризманна В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату.

Общество В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в августе В некоторых российских регионах к концу лета ожидаются погодные аномалии, сообщает "Российская газета" со ссылкой на представителя Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Хоккей ЦСКА начнёт новый сезон КХЛ матчем с «Авангардом» Действующий обладатель Кубка Гагарина — московский ЦСКА — начнёт регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20 матчем с омским «Авангардом».

Политика В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.

Общество Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.