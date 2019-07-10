Футбол
Польский нападающий сменил номер в «Милане»Газета.Ru 05:16
Нападающий итальянского "Милана" Кшиштоф Пентек сменил игровой номер, сообщает "Чемпионат.com". По информации пресс-службы итальянского клуба, польский бомабрдир выступал раньше под 19 номером. В следующем сезоне на красно-черной футболке Пентека будет красоваться девятка.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 08:09, Вашингтон
Общество
Врачебную тайну для осужденных наркоманов хотят ограничить в России
Органы уголовно-исполнительной системы РФ могут получить право на доступ к информации о прохождении наркозависимыми назначенного судом лечения, а также медицинской или социальной реабилитации, передает агентство.
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Крымские ученые обнаружили новые ходы в пещере «Таврида»
В пещере "Таврида" учеными Крымского Федерального Университета были обнаружены ранее неисследованные подземные ходы.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Суд оставил под стражей предпринимателя Бойко-Великого
"Жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции об избрании Бойко-Великому меры пресечения в виде заключения под стражу - без изменения", - огласила решение судья.
Обновлено в 07:26
Политика
Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку
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Обновлено в 07:21
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
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Обновлено в 06:16
Политика
Грузинские депутаты собрались в Москву
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Обновлено в 07:58
Происшествия
Разведенные женщины Ингушетии требуют вернуть им детей после случая с 7-летней девочкой
Жительницы Ингушетии стали массово просить вернуть своих детей после того, как стало о судьбе семилетней девочки, которую избивала тетя по отцовской линии.
Обновлено в 07:17
Авто
Электрический Mini Cooper SE: серийная версия
Электрический Mini Cooper SE, только что представленный на специальном мероприятии в Роттердаме, оснащен тем же 184-сильным мотором, который ставят на модели BMW i3s.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Калуге сел самолет из Черногории из-за потерявшего сознание пилота
Самолет авиакомпании Montenegro Airlines в 12:47 мск экстренно приземлился в калужском аэропорту из-за обморока у пилота, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 07:19
Политика
Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне
Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца
Проект легкого авианосца с газотурбинной силовой установкой разработан в Крыловском государственном научном центре.
Обновлено в 06:35
Кино
Умер актер из фильма «Люди в черном» Рип Торн
Обновлено вчера в 23:44
Здоровье
Первые корпуса клиники в Коммунарке возведут уже в этом году
Первые корпуса одной из самых больших в стране больниц откроют в Коммунарке до конца года.
Обновлено в 06:30
Транспорт
В московском метро произошел сбой на Бутовской линии
Обновлено в 07:11
Политика
В Раду внесли поправки о наказании за непризнание Крыма частью Украины
В Верховную раду внесен законопроект о введении уголовной ответственности за непризнание принадлежности Украине Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
«Олимп» заключил спонсорское соглашение с Okko Sport
Букмекерская компания «Олимп» стала спонсором сервиса Okko Sport, которая будет транслировать матчи АПЛ в ближайшие три года.
Обновлено 08 июля в 06:47
Футбол
Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за трансфера Гризманна
В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату.
Обновлено в 07:27
Общество
В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в августе
В некоторых российских регионах к концу лета ожидаются погодные аномалии, сообщает "Российская газета" со ссылкой на представителя Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 01:38
Общество
В Армении из-за аварии в энергосистеме произошел блэкаут
Обновлено в 06:05
Хоккей
ЦСКА начнёт новый сезон КХЛ матчем с «Авангардом»
Действующий обладатель Кубка Гагарина — московский ЦСКА — начнёт регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20 матчем с омским «Авангардом».
Обновлено в 05:45
Политика
В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой
Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.
Обновлено в 04:00
Общество
Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков
Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Политика
Венедиктов привез Зеленскому письмо от матери Вышинского
Обновлено в 07:40