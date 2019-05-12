Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с РоссиейРИА Новости вчера в 19:40

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ". По ее словам, Россия рассматривает членов НАТО не как независимых игроков на мировой арене, а лишь как адептов американской империи.
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Польский генерал назвал поражением ухудшение отношений с Россией

Газета.Ru04:24

Польский генерал призвал к налаживанию отношений с Россией

Российская газетавчера в 23:03

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

РИА Новостивчера в 19:40

В Польше назвали поражением отсутствие контактов с Россией

Известиявчера в 22:25

Польский генерал заявил, что страна потерпела поражение в отношениях с Россией

Life.ruвчера в 20:44

Польский генерал заявил о необходимости улучшения отношений с Россией

RT на русскомвчера в 20:38

Польский генерал заявил о необходимости улучшить отношения с Россией

РБКвчера в 22:55
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Армия и оружие

Зенитная система С-300 замечена в США

Обновлено в 05:57
Общество

В Мордовии силовики пронесли одинаковые фото на акции «Бессмертный полк»

Обновлено в 09:45
Происшествия

Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео

Обновлено в 09:19
Армия и оружие

Иран пригрозил США «ударом в голову»

Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56
Хоккей

Умер олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

Обновлено в 06:01
Общество

В Москве прошел мотопробег в память о Сергее Доренко

Обновлено в 09:42
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва газа в Ростовской области

Телеканал «Звезда» опубликовал видео с места взрыва бытового газа в жилом доме в Ростовской области. Запись предоставлена МЧС России.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Четыре автомобиля сгорели в «новой Москве»

Пожарные потушили четыре горевших легковых автомобиля в поселке Ватутинки в «новой Москве».
Обновлено в 09:30
Происшествия

Александр Емельяненко вновь оказался в полиции

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Культура

Серебряный король рестлинга умер прямо на ринге в Лондоне

Сезар Барон, 51-летняя звезда рестлинга из Мексики, скончался прямо на ринге в Лондоне во время шоу.
Обновлено в 07:48
Хоккей

Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею

Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.
Обновлено в 08:40
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Общество

В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии

Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца.
Обновлено в 06:40
Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi

Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Здоровье

Названы продукты, от которых необходимо отказаться после 50 лет

Ученые составили перечень продуктов питания, от которых необходимо отказаться после 50 лет.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Музыка

Сергей Лазарев пригрозил закрыть социальные сети после Евровидения

Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.
Обновлено в 01:35
Спорт

Скончался олимпийский чемпион по велоспорту Виктор Манаков

Обновлено в 10:17
Авто

Lexus презентовал оранжевое купе LC 500

Новинка была показана на автосалоне в Барселоне. Японская компания в рамках мотор-шоу представила гибридное купе Lexus LC 500.
Обновлено в 07:33
Хоккей

Францоуз: не сказал бы, что матч Чехии с Россией — это война

Голкипер сборной Чехии Павел Францоуз поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира с командой России.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Обновлено в 09:28
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Экономика

Имущество Экопромбанка выставлено на торги

Конкурсный управляющий ОАО АКБ "Экопромбанк" объявил торги.
Обновлено в 05:17
Космос

Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области

Накануне, 10 мая, на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области произошло массовое избиение местных жителей приезжими сотрудниками ЧОП "Гарант Безопасности", охраняющими стройку гигантской свалки для складирования московских отходов.
Обновлено вчера в 10:25
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Авто

Составлен топ-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы

Обновлено в 06:59
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