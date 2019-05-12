Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с РоссиейРИА Новости вчера в 19:40

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ". По ее словам, Россия рассматривает членов НАТО не как независимых игроков на мировой арене, а лишь как адептов американской империи.
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Польский генерал назвал поражением ухудшение отношений с Россией

Газета.Ru04:24

Польский генерал заявил о необходимости улучшения отношений с Россией

RT на русскомвчера в 20:38

Польский генерал заявил о необходимости улучшить отношения с Россией

РБКвчера в 22:55

В Польше назвали поражением отсутствие контактов с Россией

Известиявчера в 22:25

Польский генерал заявил, что страна потерпела поражение в отношениях с Россией

Life.ruвчера в 20:44

Польский генерал призвал к налаживанию отношений с Россией

Российская газетавчера в 23:03

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

РИА Новостивчера в 19:40
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Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Политика

Возможность отмены виз между Россией и Японией оценили в Совфеде

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев оценил перспективы отмены виз между Россией и Японией.
Обновлено в 01:25
Общество

В России изменились правила получения детских пособий

Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Общество

Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой

Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Взрыв газа: в поселке Чистоозерный ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Чистоозерный Ростовской области, где ночью в жилом многоквартирном доме взорвался газ.
Обновлено в 04:44
Происшествия

На Ставрополье в ДТП пострадали граждане Армении

В результате ДТП пострадали трое граждан Армении, сообщили "РГ" в воскресенье в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 04:35
Политика

Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку

Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено вчера в 18:49
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

Канадские исследователи из Университета Британской Колумбии выяснили, что частые стрессы могут вызывать аритмию.
Обновлено в 02:03
Здоровье

Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Британии

Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Семьям погибших при взрыве газа выплатят по 1 млн рублей

Власти Ростовской области выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Друзья пришли проститься с Доренко, несмотря на отмену кремации

Обновлено в 03:22
Происшествия

В сети появилось видео аварии на Бухарестской улице

В группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео с моментом ДТП на Бухарестской улице.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Футбол

Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании сильной армии для «защиты от врага»

Обновлено вчера в 17:41
Экономика

Подрядчик ремонта дороги под Ростовом требует расторжения контракта и денег

Обновлено вчера в 14:21
Политика

Помпео в ближайшие несколько недель встретится с Меркель

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в интервью телеканалу CNBC, что у него вновь значится в графике встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено вчера в 15:02
Спорт

Школьник из Москвы победил в Азиатской физической олимпиаде

Школьник из Москвы Григорий Бобков стал абсолютным победителем Азиатской физической олимпиады, сообщается на сайте Минпросвещения России.
Обновлено в 04:43
Политика

Прокуратура еще семь лет назад тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в репрессиях

Прокуратура еще семь лет назад тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в сталинских репрессиях.
Обновлено в 04:00
Авто

Составлен ТОП-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы

Обновлено в 02:11
Происшествия

Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Superjet

Обновлено в 03:30
Происшествия

Произошли взрывы на семи нефтяных танкерах в ОАЭ

Обновлено в 04:38
Политика

Почти 500 сотрудников избиркомов Индонезии умерли при подсчете голосов

Министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что почти 500 сотрудников избирательных комиссий скончались при подсчете голосов после всеобщих выборов в стране.
Обновлено в 04:04
Политика

Глава МИД Франции заявил об угрозе возникновения международной анархии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии.
Обновлено вчера в 21:41
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 500 000 рублей показали на свежих фото

Изучив официальный тизер и свежие шпионские фотографии модели, независимые дизайнеры представили первые рендеры новинки.
Обновлено в 00:38
Транспорт

МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП

В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 03:10
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