Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с РоссиейРИА Новости вчера в 19:40

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ". По ее словам, Россия рассматривает членов НАТО не как независимых игроков на мировой арене, а лишь как адептов американской империи.
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Польский генерал назвал поражением ухудшение отношений с Россией

Газета.Ru04:24

Польский генерал призвал к налаживанию отношений с Россией

Российская газетавчера в 23:03

В Польше назвали поражением отсутствие контактов с Россией

Известиявчера в 22:25

Польский генерал заявил о необходимости улучшить отношения с Россией

РБКвчера в 22:55

Польский генерал заявил, что страна потерпела поражение в отношениях с Россией

Life.ruвчера в 20:44

Польский генерал заявил о необходимости улучшения отношений с Россией

RT на русскомвчера в 20:38

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

РИА Новостивчера в 19:40
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Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области.
Обновлено в 02:11
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Общество

Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»

В Мордовии глава республиканского МВД генерал-майор Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин Кириллов несли на шествии «Бессмертного полка» 9 мая фотографии одного и того же ветерана, подписанные разными именами, сообщает паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:18
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге

Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

В Татарстане сошел с рельсов тепловоз

Задние колеса тепловоза и пять порожних вагонов сошли с рельс при отправлении состава с железнодорожной станции Бугульма в Татарстане в воскресенье днём, никто не пострадал, сообщает главное управление МЧС России по республике.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео

Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
Обновлено в 06:13
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым.
Обновлено в 06:25
Гаджеты

Смартфон Huawei Y7 Prime получил «кожаную» версию с 64 ГБ ПЗУ

Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина принесла извинения близким и поклонникам отца, которые собрались на Троекуровском кладбище, сообщает канал "360".
Обновлено в 04:42
Культура

Скончалась актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс" ушла из жизни на 73-м году жизни, сообщает ABC News.
Обновлено в 03:55
Политика

В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»

Обновлено вчера в 08:25
Авто

Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом

Обновлено вчера в 05:30
Футбол

Фанаты «Зенита» и ЦСКА устроили массовую драку у Казанского собора

Обновлено в 07:02
Общество

Сицилийский городок предлагает дома за один евро

Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.
Обновлено в 04:44
Политика

Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой

Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов

«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Происшествия

По факту смерти Доренко будет проведено дополнительное расследование

По факту смерти главного редактора радио "Говорит Москва", журналиста Сергея Доренко, умершего 9 мая после падения с мотоцикла от, как было сказано ранее, разрыва аорты, будет проведена повторная судебно-медицинской экспертиза.
Обновлено в 06:25
Футбол

Дмитрий Комбаров может перейти в тульский «Арсенал»

Полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров может продолжить карьеру в «Арсенале». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Доренко знал о том, что у него аневризма аорты

Генеральный директор радиостанции "говорит Москва" Владимир Мамонтов сообщил, что скончавшийся 9 мая главред радиостанции Сергей Доренко знал о том, что у него аневризма аорты.
Обновлено в 04:57
Гаджеты

Смартфон с подэкранной камерой может появиться в 2019 году

Обновлено в 07:36
Наука

Опыты на людях: как исследуют человеческий мозг

Обновлено в 06:15
Происшествия

При стрельбе в турецком кафе пострадали 10 человек

В результате стрельбы в кафе района Сельчук к северу от турецкого города Коньи получили ранения 10 человек.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Обнаруженная в Норвегии белуха-шпион не имеет отношения к Карелии

Обновлено в 07:15
Происшествия

Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке

Обновлено вчера в 21:39
Общество

Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина

Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Музыка

Лазарев решил удалиться из соцсетей после «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев, который представляет страну на международном конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве, решил закрыть свои аккаунты в социальных сетях.
Обновлено в 06:35
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
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