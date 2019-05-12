Польский генерал заявил о поражении в отношениях с РоссиейРИА Новости 19:40

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ". По ее словам, Россия не рассматривает членов НАТО как независимых игроков на мировой арене, а лишь как адептов американской империи.

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Происшествия МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа Разбор завалов у жилого дома в Ростовской области, где произошел взрыв газа, осложнен из-за возможной угрозы обрушения здания.

Космос Систему ГЛОНАСС пополнят повышающие точность спутники «Глонасс-В» Шесть высокоорбитальных навигационных спутников "Глонасс-В" выведут на орбиту в 2023-2025 годах с целью повышения точности системы ГЛОНАСС, говорится в материалах госкорпорации "Роскосмос", имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Шоу-бизнес Слуцкая рассказала о тайном замужестве Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.

Политика Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.

Политика Трамп призвал Китай не тянуть с заключением торговой сделки Американский лидер Дональд Трамп заявил, что правительству Китая не стоит затягивать с подписанием торгового соглашения с Вашингтоном до президентских выборов 2020 года в США из-за возможных ухудшений условий сделки.

Общество В Омске похолодает до 0 градусов и вновь пойдет снег К началу новой рабочей недели погода в Омской области испортится — ночная температура вновь упадет до нулевого значения, местами пойдет снег, а ветер поменяет направление на северное, сообщили синоптики ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Армия и оружие В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.

Здоровье Врачи назвали симптомы разрыва аорты Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.

Политика Глава МИД Франции заявил об угрозе возникновения международной анархии Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии.

Общество «Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.

Общество Мэр Лондона рассказал о получении множественных угроз Мэр Лондона Садик Хан заявил, что в его адрес поступают многочисленные угрозы, из-за чего главе города обеспечили круглосуточную охрану.

Хоккей Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.

Политика Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами Власти Кубы вводят контроль за социально значимыми продуктами питания, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас в интервью государственному телеканалу.

Политика Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией» Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

Энергетика Отгрузку качественной российской нефти возобновили в порту Усть-Луга Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа.

Кино Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо В Париже 11 мая в возрасте 74 лет ушел из жизни французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо.

Происшествия В Дагестане сель повредил более ста домов Более 100 домов получили повреждения в результате дождя с градом и схода селя в четырех селах Гумбетовского района Дагестана, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Общество Изменены правила получения детских пособий По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, документ очень важен, поскольку россияне довольно часто меняют или хотели бы поменять место жительства в поисках лучшей работы и зарплаты.

Экономика Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.

Космос Колонизация Марса отменяется: из-за своей орбиты планета теряет воду Ученые считают, что основную роль в процессе потери воды на Марсе играет орбита планеты.

Общество Россияне на майские праздники отдыхали дольше всех в СНГ Жители России на майские праздники в текущем году отдыхали дольше всех остальных стран СНГ, выяснили РИА Новости, ознакомившись с их производственными календарями.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Армия и оружие Армия Сирии подошла к границе провинции Идлиб Военнослужащие сирийской правительственной армии в субботу освободили от террористов пять населенных пунктов на северо-западе страны и вышли к границе между провинциями Хама и Идлиб, сообщают местные СМИ.