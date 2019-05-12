Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с РоссиейРИА Новости вчера в 19:40
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ". По ее словам, Россия не рассматривает членов НАТО как независимых игроков на мировой арене, а лишь как адептов американской империи.
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Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП
Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В жилом доме в Ростовской области взорвался газ
В двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
В Луге 60-летний педофил изнасиловал 15-летнюю девочку
В Луге (Ленинградская область) 60-летний педофил изнасиловал 15-летнюю девочку.
Обновлено в 00:02
Наука
Хирурги научились превращать жир на животе в кубики пресса
Обновлено 09 мая в 20:01
Общество
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян
В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
В Москве простятся с Сергеем Доренко
Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
Обновлено вчера в 16:22
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне
Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 12:56
Кино
В Сети появился первый трейлер фильма «Дылда»
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Белорусская таможня нашла у россиянки 100 кг экстази
Белорусский таможенный комитет отчитался о задержании гражданки России в пункте пропуска Домачево на границе с Польшей при попытке провезти в Белоруссию крупную партию наркотиков.
Обновлено вчера в 11:48
Общество
Кемерово и Новокузнецк стали городами воинской славы
Обновлено вчера в 07:43
Здоровье
Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти
Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено вчера в 03:56
Армия и оружие
Армия Сирии подошла к границе провинции Идлиб
Военнослужащие сирийской правительственной армии в субботу освободили от террористов пять населенных пунктов на северо-западе страны и вышли к границе между провинциями Хама и Идлиб, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено вчера в 10:22
Здоровье
Медики раскрыли новую опасность пассивного курения
Медики изучили данные 130 тыс. некурящих пациентов, которые периодически вдыхали табачный дым.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Трамп поручил ввести пошлины на весь оставшийся импорт из Китая
Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в страну китайских товаров на 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 01:57
Политика
Киевский суд отказался заблокировать закон об украинском языке
В конце апреля Лайф сообщал, что Верховная рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено вчера в 09:00
Интернет
Как волгоградцам безопасно работать с онлайн-банком на телефоне
Все больше людей для покупок и расчетов пользуются онлайн-сервисами.
Обновлено вчера в 23:34
Гаджеты
В сети разместили фото и характеристики смартфона Motorola One Vision
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Бритни Спирс вышла из суда босиком
Пользователи соцсетей по всему миру обсуждают поступок скандально известной американской певицы Бритни Спирс.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребёнка
Обновлено вчера в 18:19
Общество
Изменены правила получения детских пособий
До этого момента пособия платились только по месту "прописки". Сейчас для их получения не нужна даже временная регистрация.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Гуайдо поручил своему представителю встретиться с военными в США
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо попросил своего представителя в США Карлоса Веккьо встретиться с американскими военными.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР
Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже
Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02