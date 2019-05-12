Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с РоссиейРИА Новости вчера в 19:40
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ". По ее словам, Россия не рассматривает членов НАТО как независимых игроков на мировой арене, а лишь как адептов американской империи.
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Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Общество
В Москве простятся с Сергеем Доренко
Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Взрыв газа: власти Ростовской области помогут семьям погибших и пострадавших
Власти Ростовской области окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавших в результате взрыва бытового газа в поселке Чистоозерный, а также досконально разберутся в причинах случившегося.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО
Обновлено вчера в 16:18
Игры
Раскрыты цена и сроки выхода Sony PlayStation 5
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
Пилотов сгоревшего «Суперджета» заподозрили в неподготовленности
Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, 5 мая сгорел при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено в 02:47
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Облачная погода, местами небольшой кратковременный дождь ожидается в Москве днем в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 00:44
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Елена Захарова побывала на дискотеке в Турции
Популярная актриса Елена Захарова с годовалой дочерью отправилась на майские праздники в Турцию.
Обновлено в 01:36
Здоровье
Врачи назвали пять «странных» признаков диабета
Диабет возникает в случае неправильного функционирования поджелудочной железы, которая начинает вырабатывать недостаточное количество гормона под названием инсулин.
Обновлено вчера в 09:21
Музыка
Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении
Обновлено вчера в 05:10
Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП
Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Женщина с ребенком погибли при пожаре на Урале
Обновлено в 03:08
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне
Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 12:56
Здоровье
Народные приметы верхнеуслонцам на 12 мая
В 12-й день мая лечили людей от лихорадок, чтобы они не сушили человеческой крови, не ходили по жилам, не наводили опухоли, не ломали костей, не воротили суставов, чтобы был крестьянин от воды светел да от земли чист.
Обновлено в 00:20
Общество
В США и ЕС все чаще выступают против отказа в приеме наличных
В США и ЕС все чаще выступают против отказа в приеме наличных На этой неделе власти Сан-Франциско заявили о планах запретить магазинам, кафе, ресторанам и другим розничным точкам принимать к оплате только безналичные платежи.
Обновлено в 03:00
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Мостовском районе пропал девятилетний мальчик
Обновлено вчера в 07:48
Армия и оружие
Помпео рассказал о мерах США против Ирана
Ранее сообщалось, что Помпео призвал Запад поддержать санкции против Ирана.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Владимир Мамонтов рассказал, сколько продлится повторная экспертиза тела Доренко
Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил о примерных сроках повторной экспертизы тела журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Политика
Команда Зеленского пересмотрит последние кадровые решения Порошенко
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского пересмотрит «одиозные» назначения, которые провела уходящая администрация.
Обновлено вчера в 10:31
Общество
В Краснодарском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.
Обновлено вчера в 15:10
Шоу-бизнес
Слуцкая рассказала о тайном замужестве
Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено вчера в 19:26