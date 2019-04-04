Армия и оружие
Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по РоссииНациональная служба новостей вчера в 04:59
Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара. Об этом сообщает Wirtualna Polska. Кроме того, он подчеркнул, что воевать с Россией бессмысленно.
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Россия ни на кого не собирается нападать. Она не агрессор, а миротворец. Мы не ведём агрессивную политику, в отличие от НАТО, членом которой является в том числе и Польша. Господину генералу надо напомнить, что именно НАТО осуществлял бомбардировки в конце прошлого столетия в центре Европы.
— Андрей Красов, российский военный деятельRT на русском вчера в 03:33
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Герой РФ Липовой объяснил природу заявлений Польши о ядерном ответе России
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