Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по РоссииНациональная служба новостей вчера в 04:59

Россия ни на кого не собирается нападать. Она не агрессор, а миротворец. Мы не ведём агрессивную политику, в отличие от НАТО, членом которой является в том числе и Польша. Господину генералу надо напомнить, что именно НАТО осуществлял бомбардировки в конце прошлого столетия в центре Европы.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара. Об этом сообщает Wirtualna Polska. Кроме того, он подчеркнул, что воевать с Россией бессмысленно.

Общество Эксперты предложили закрыть Facebook и Twitter доступ к данным россиян В опубликованном документе отмечается, что «необходимо избежать ситуации, когда иностранные компании, которые не соблюдают требования законодательства Российской Федерации, устанавливающего ограничения доступа к данным, будут иметь более привилегированное положение по отношению к российским компаниям, которые данные требования соблюдают».

Экономика Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".

Политика Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из Мексики Президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин на автомобили из Мексики в случае, если она не сможет остановить наркотрафик, идущий через американо-мексиканскую границу.

Происшествия В суде продлили арест Мамаева и Кокорина В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.

Хоккей Алексей Текслер стал президентом ХК «Трактор» Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер стал президентом хоккейного клуба «Трактор».

Недвижимость Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.

Общество Названо место похорон Георгия Данелии Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.

Авто Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.

Хоккей В НХЛ стали известны все участники Кубка Стэнли в Западной конференции По завершению сегодняшнего игрового дня стали известны все участники Кубка Стэнли в Западной конференции.

Политика Европарламент одобрил новую версию газовой директивы Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС, который касается строительства газопровода «Северный поток-2».

Политика Захарова рассказала, что уже не чувствует народ Украины братским Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что она лично не может говорить о том, что ощущает братским народ Украины, несмотря на общую историю, которая связывает страны.

Политика Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.

Экономика Госдума рассмотрит законопроект о крабовых аукционах Минсельхоз предлагает распространять 50% квот на вылов краба через инвестиционные аукционы.

Музыка Концерт «Чайковский и космос» пройдет на ВДНХ ко Дню космонавтики Сеанс связи с Международной космической станцией и концерт классической музыки "Чайковский и космос" пройдут 10 апреля в преддверии Дня космонавтики в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве.

Шоу-бизнес Меган Маркл отказалась показывать своего ребенка после родов Супруга принца Гарри не намерена показывать своего ребёнка после родов. Широкая общественность сможет увидеть его позднее.

Энергетика Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррель Накануне стоимость барреля североморской смеси нефти марки Brent превысила отметку 70 долларов впервые с 12 ноября прошлого года.

Общество Пенсионный фонд назвал срок перехода с бумажных СНИЛС на электронные Все свидетельства обязательного пенсионного страхования с номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) переведут из бумажного в электронный формат в течение трех месяцев.