Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае войныРИА Новости 19:10
Запад применит ядерное оружие против России в случае "агрессии" с ее стороны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.
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Политика
Новый президент Казахстана назвал Путину свою задачу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:08
Политика
Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа
Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США.
Обновлено в 21:34
Шоу-бизнес
Бритни Спирс проведет месяц в психиатрической больнице
Американская певица Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения.
Обновлено в 19:27
Политика
Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе
Президент Украины Петр Порошенко принял предложение лидера президентской гонки на Украине и шоумена Владимира Зеленского провести дебаты на киевском стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 21:43
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обрела семейное счастье
На шоу «Танцы на льду» актриса познакомилась со своим третьим мужем – фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено в 06:07
Финансы
Эксперты рассказали, чего не стоит делать, если хочешь взять кредит
В "Тинькофф банке" рекомендуют ограничить число банков для отправления заявки на кредит, чтобы у кредитной организации не сложилось впечатления, что у потенциального заемщика финансовые трудности и возвращать долг по кредиту в срок он не сможет.
Обновлено в 20:45
Авто
Группа ГАЗ может потерять права на название «Победа»
Обновлено в 12:01
Футбол
Зырянов: «Наверное, Панов заразился в сборной от спартаковцев»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов поделился мнением о том, почему экс-форвард петербургской команды Александр Панов болеет за московский «Спартак», который является принципиальным соперником сине-бело-голубых.
Обновлено в 14:01
Экономика
В правительстве собрались ввести пять новых налогов
Ранее, 26 марта, глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие шесть лет фискальная нагрузка в России не должна измениться, а внесение соответствующих неналоговых платежей в Налоговый кодекс никоим образом не отразится на россиянах и российском бизнесе.
Обновлено вчера в 05:30
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Происшествия
Источники назвали новую версию катастрофы Boeing в Эфиопии
21 марта сообщалось, что у авиакомпании был тренажер для отработки полетов на самолете Boeing 737 Max 8, однако пилот лайнера, потерпевшего крушение, никогда не тренировался на нем.
Обновлено в 21:19
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Политика
Британский парламент обязал правительство просить отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обязует правительство просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из Евросоюза (ЕС) без соглашения.
Обновлено в 20:39
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассказала о комплексах из-за лишнего веса
Известная российская артистка Екатерина Варнава, впечатляющая многих своей стройной фигурой, рассказала в одном из интервью, как страдала от комплексов из-за лишнего веса.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
За аварию «Адмирала Эссена» расплатились месячным довольствием
Суды решили, что ЧП произошло из-за неосторожности командира, за которую он может ответить только своим месячным довольствием.
Обновлено в 18:16
Культура
Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным
Обновлено в 11:01
Авто
Peugeot собирается вернуться на американский рынок
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.
Обновлено в 16:05
Общество
Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву
«Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.
Обновлено в 12:21
Авто
Компания GAC Motor представит в России девять моделей
Обновлено в 06:16
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено в 09:25
Политика
Тайвань ворвался в торговую войну между Вашингтоном и Пекином
24 марта военные корабли США устроили демонстрацию силы в Тайваньском проливе, а официальное заявление Вашингтона по этому поводы выглядело как прямой вызов в адрес Пекина, который по понятным причинам продемонстрировал крайнее раздражение действиями американского флота.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Мать троих детей бросила трехмесячного младенца одного в квартире
Сотрудники полиции Якутии спасли брошенного матерью в квартире на четыре дня трехмесячного младенца.
Обновлено в 21:45
Авто
«Заряженная» версия Lada Granta Sport выехала на тесты
Обновлено в 04:31