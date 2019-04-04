Армия и оружие

Польский генерал не исключил ядерный удар по России в случае войныRT на русском вчера в 22:28

Польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska не исключил возможность ядерного удара по России в случае войны. По его словам, ранее Соединённые Штаты были готовы использовать ядерное оружие с целью «остановить Красную армию на территории Польши».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Польский генерал: Запад готов нанести ядерный удар по России

Московский Комсомолецвчера в 19:22

Польский генерал допустил применение Западом ядерного оружия против России

Народные новостивчера в 22:30

В Польше пообещали ядерный удар по России в случае войны

Известиявчера в 19:54

Польский генерал пригрозил России ядерным ударом

Газета.Ruвчера в 19:29

Польский генерал не исключил ядерный удар по России в случае войны

RT на русскомвчера в 22:28

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае войны

РИА Новостивчера в 19:10

Польский генерал считает, что ядерный удар защитит Польшу от России

Красная веснавчера в 13:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

Обновлено вчера в 10:20
Политика

Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News

Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица

Обновлено вчера в 23:33
Гаджеты

Бренд Toshiba на рынке ПК переименовали в Dynabook

Осенью прошлого года компания Sharp приобрела 80,1% акций компании Toshiba, чтобы вернуться на рынок ПК и успешно конкурировать с другими производителями.
Обновлено вчера в 04:26
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Обновлено вчера в 14:31
Политика

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:03
Политика

ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Шоу-бизнес

Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина

Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие

Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400

Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

В Японии снова арестован Карлос Гон

Обновлено вчера в 18:34
Политика

В Госдуме оценили ущерб Крыму от политики Украины

Рабочая группа Госдумы озвучила предварительные оценки ущерба, которые понес Крым и Севастополь от политики украинских властей, он составил более 1,5 трлн рублей.
Обновлено вчера в 13:06
Политика

Представитель Порошенко ответила на требования команды Зеленского

Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на требования команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Авто

Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей

Обновлено вчера в 03:14
Происшествия

В Челябинске прошли обыски по делу о взрыве в архангельском ФСБ

Обновлено вчера в 06:08
Происшествия

Восемь машин за одну ночь сгорели в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ночь с 3 на 4 апреля сгорели сразу восемь автомобилей, пишет портал Е1.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

Трамп 4 апреля встретится с вице-премьером КНР

Американский лидер Дональд Трамп встретится 4 апреля с вице-премьером КНР Лю Хэ. Об этом говорится в графике Белого дома.
Обновлено вчера в 22:16
Общество

Заслуженный врач России потребовал извинений от Елены Малышевой

Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Интернет

В WhatsApp заработала новая функция

Популярный мессенджер WhatsApp добавил новую функцию, согласно которой пользователи в настройках могут запретить добавлять себя в группы без своего согласия.
Обновлено вчера в 18:49
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 03:53
Футбол

«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»

Обновлено вчера в 17:48
Культура

Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным

Обновлено вчера в 11:01
Экономика

Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках

Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено вчера в 05:10
Политика

Путин расписался на Mercedes российской сборки

Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье.
Обновлено вчера в 08:28
Энергетика

Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост

Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
Обновлено вчера в 13:54
Политика

Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией

Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар выступил с призывом к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд провести обсуждение с российским лидером Владимиром Путиным отмену санкций и контрмер России после произошедшего ранее уничтожения 72 тонн эстонской кильки на территории РФ.
Обновлено вчера в 22:09
Общество

В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность

Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение в связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок.
Обновлено вчера в 22:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Скшипчак Вальдемар
Польский генерал
Polish general. From 2006 to 2009 he was the commander of Polish Land Forces. From 8 September 2011 he is an adviser at the Polish Ministry of National Defence. At 25 June 2012 he became deputy minister of defence, responsible for armament and modernisation.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное