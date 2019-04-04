Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападенияРБК 01:14
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны. Об этом заявил бывший главком Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак изданию Wirtualna Polska.
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Польский генерал допустил применение Западом ядерного оружия против России
Народные новостивчера в 22:30
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Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
Опрос проводился следующим образом: сотрудники агентств обзванивали неплательщиков, и, если те отказывались возвращать просроченный долг, операторы фиксировали причину отказа.
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Американцы оценили достоинства рассола
Отмечается, что американцы готовы отдавать от 3 до 15 долларов (от 196 до 980 рублей соответственно) за стакан нового напитка.
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В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
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Общество
РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл
Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.
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Александр Волков снялся с турнира UFC в Санкт‐Петербурге
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Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом
Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом Многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на высокие тарифы вынудили ЦБ потребовать решения проблемы.
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Футбол
«Валенсия» одержала победу над «Реалом»
«Валенсия» одержала победу над «Реалом» в домашнем матче 30-го тура испанской Примеры.
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Происшествия
В Уссурийске нашли тело младенца
Тело новорожденного младенца нашли мертвым в городе Уссурийск Приморского края, сообщает следственное управление СК по Приморью.
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Происшествия
В Липецке автобус врезался в столб
Школьница и две женщины пострадали в результате столкновения автобуса со столбом в Липецке, сообщает в четверг управление МВД по региону.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.
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Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
В Госдепе США сменился официальный представитель
Глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео поблагодарил бывшего официального представителя Государственного департамента Хезер Науэрт за проделанную на этом посту работу и поприветствовал ее преемницу Морган Ортагус.
Обновлено вчера в 20:59
Космос
В Китае испытали двигатель коммерческой ракеты-носителя
В Китае завершились испытания двигателя первой отечественной ракеты-носителя коммерческого использования "Цзелун-1" (Smart Dragon-1, SD-1).
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
СК начал проверку после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
Следственный комитет (СК) России начал проверку после ДТП в Московской области, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено в 03:48
Экономика
ФНС завершила реформу контроля за крупнейшими налогоплательщиками
Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила реформу системы контроля за крупнейшими налогоплательщиками.
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Шоу-бизнес
Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:45
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA
В 2017 году Макгрегор приостановил карьеру в ММА, чтобы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мейвезера.
Обновлено в 02:53
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Здоровье
Диетолог назвала продукты, которые мешают похудеть
Обновлено в 01:54
Спорт
Алина Загитова попала в рейтинг журнала Forbes
Обновлено вчера в 23:38
Путешествия
Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России
Эксперты составили рейтинг самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:32
Политика
В УПЦ призвали отозвать томос об автокефалии «новой церкви»
В Украинской православной церкви (УПЦ) призвали патриарха Варфоломея признать ошибкой выдачу томоса "новой церкви" Украины и отозвать его, передает РИА "Новости".
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Происшествия
В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX
Обновлено вчера в 02:52
Происшествия
На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию
В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован
В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
Обновлено вчера в 15:24
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в марте в РФ выросли на 10,1%
Обновлено в 02:07
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
Обновлено вчера в 10:38