Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападенияРБК 01:14

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны. Об этом заявил бывший главком Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак изданию Wirtualna Polska.
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В Госдуме ответили на заявление польского генерала об ударе по России

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В Госдуме оценили заявление польского генерала о ядерном ударе по России

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Польский генерал не исключил возможность ядерного удара по России

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Польский генерал допустил применение Западом ядерного оружия против России

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Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

РБК01:14

Польский генерал считает, что ядерный удар защитит Польшу от России

Красная веснавчера в 13:13
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:17, Ашберн
Экономика

Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

Опрос проводился следующим образом: сотрудники агентств обзванивали неплательщиков, и, если те отказывались возвращать просроченный долг, операторы фиксировали причину отказа.
Обновлено в 00:30
Общество

Американцы оценили достоинства рассола

Отмечается, что американцы готовы отдавать от 3 до 15 долларов (от 196 до 980 рублей соответственно) за стакан нового напитка.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Обновлено вчера в 17:05
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Порошенко принял вызов Зеленского и согласился на дебаты на стадионе

Обновлено в 02:29
Общество

РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл

Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.
Обновлено в 01:45
Единоборства

Александр Волков снялся с турнира UFC в Санкт‐Петербурге

Обновлено вчера в 10:16
Экономика

Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом

Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом Многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на высокие тарифы вынудили ЦБ потребовать решения проблемы.
Обновлено вчера в 18:16
Футбол

«Валенсия» одержала победу над «Реалом»

«Валенсия» одержала победу над «Реалом» в домашнем матче 30-го тура испанской Примеры.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

В Уссурийске нашли тело младенца

Тело новорожденного младенца нашли мертвым в городе Уссурийск Приморского края, сообщает следственное управление СК по Приморью.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Липецке автобус врезался в столб

Школьница и две женщины пострадали в результате столкновения автобуса со столбом в Липецке, сообщает в четверг управление МВД по региону.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.
Обновлено в 04:09
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия

В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон

Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Политика

Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки

Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37
Политика

В Госдепе США сменился официальный представитель

Глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео поблагодарил бывшего официального представителя Государственного департамента Хезер Науэрт за проделанную на этом посту работу и поприветствовал ее преемницу Морган Ортагус.
Обновлено вчера в 20:59
Космос

В Китае испытали двигатель коммерческой ракеты-носителя

В Китае завершились испытания двигателя первой отечественной ракеты-носителя коммерческого использования "Цзелун-1" (Smart Dragon-1, SD-1).
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

СК начал проверку после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

Следственный комитет (СК) России начал проверку после ДТП в Московской области, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено в 03:48
Экономика

ФНС завершила реформу контроля за крупнейшими налогоплательщиками

Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила реформу системы контроля за крупнейшими налогоплательщиками.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:45
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA

В 2017 году Макгрегор приостановил карьеру в ММА, чтобы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мейвезера.
Обновлено в 02:53
Общество

Роскачество подвело итоги исследования минтая

Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Здоровье

Диетолог назвала продукты, которые мешают похудеть

Обновлено в 01:54
Спорт

Алина Загитова попала в рейтинг журнала Forbes

Обновлено вчера в 23:38
Путешествия

Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России

Эксперты составили рейтинг самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:32
Политика

В УПЦ призвали отозвать томос об автокефалии «новой церкви»

В Украинской православной церкви (УПЦ) призвали патриарха Варфоломея признать ошибкой выдачу томоса "новой церкви" Украины и отозвать его, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено вчера в 02:52
Происшествия

На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию

В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован

В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
Обновлено вчера в 15:24
Авто

Продажи «АвтоВАЗа» в марте в РФ выросли на 10,1%

Обновлено в 02:07
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
Обновлено вчера в 10:38
Как работают Яндекс.Новости?
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