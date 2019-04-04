Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападенияРБК 01:14

Россия ни на кого не собирается нападать. Она не агрессор, а миротворец. Мы не ведём агрессивную политику, в отличие от НАТО, членом которой является в том числе и Польша. Господину генералу надо напомнить, что именно НАТО осуществлял бомбардировки в конце прошлого столетия в центре Европы.

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны. Об этом заявил бывший главком Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак изданию Wirtualna Polska.

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Политика В МИДе дали оценку первому туру выборов президента на Украине Итоги первого тура выборов президента на Украине говорят о должной оценке народом страны деятельности Петра Порошенко на посту главы государства.

Происшествия Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.

Гаджеты В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.

Общество Названа причина смерти режиссера Георгия Данелии Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет в четверг, 4 апреля, в результате резкого ухудшения состояния здоровья.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин поздравил старшую дочь с днем рождения «С днем рождения!» — лаконично подписал снимок звездный отец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Авто Опубликованы снимки нового Porsche 911 Turbo Cabrio Во время проведения дорожных испытаний замечен обновленный кабриолет Porsche 911 Turbo.

Экономика Многодетные семьи получат новые налоговые льготы Многодетные семьи получат льготы по имущественному и земельному налогу, которые были предусмотрены Посланием президента РФ к Федеральному Собранию.

Здоровье Основные причины отрыва тромба назвал эксперт Главными причинами образования тромбов доктор называет малоподвижный образ жизни, злоупотребление спиртными напитками, курение и хронические болезни.

Космос Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отправился к МКС Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11" стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.

Политика Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».

Экономика Счетная палата проверит выполнение нацпроектов СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.

Хоккей Гинер уверен в победе ЦСКА над СКА Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер уверен, что хоккейный клуб московских армейцев одержит победу в полуфинальной серии КХЛ против санкт-петербургского СКА.

Шоу-бизнес Меган Маркл обзавелась двойником К сходству с Маркл относится с юмором.

Политика Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Армия и оружие Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Политика Хостелы в жилых домах запретят с 1 октября Госдума и Совет Федерации согласовали дату вступления в силу закона о запрете хостелов и мини-гостиниц в жилых домах.

Происшествия В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.

Политика Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы» Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».

Общество Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл Маркелова Генпрокуратура намерена изъять здания-дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.

Наука Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.

Общество Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.