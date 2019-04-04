Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападенияРБК 01:14

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Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны. Об этом заявил бывший главком Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак изданию Wirtualna Polska.

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

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