Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападенияРБК 01:14
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны. Об этом заявил бывший главком Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак изданию Wirtualna Polska.
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Происшествия
Шесть человек погибло в страшном ДТП в Подмосковье
Обновлено в 03:21
Общество
Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%
Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит мощное российское оружие
Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" станет самым мощным кораблем российского флота.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines мог разбиться из-за повреждения датчика угла атаки посторонним предметом во время взлета, например, при столкновении с птицей.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В аэропорту Дубая у петербурженки украли часы за 900 тысяч рублей
Стоимость украденной вещи составляет 900 тысяч рублей.
Обновлено в 04:54
Политика
Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста
Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Спорт
Тихонов раскритиковал экс-биатлониста Шипулина
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что Антон Шипулин бросил свою команду, как только перед ним предстала перспектива быть избранным в Государственную думу России.
Обновлено в 05:00
Политика
Семья челябинского врио губернатора не имеет своего бизнеса
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер не имеет своего бизнеса.
Обновлено в 04:27
Финансы
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам резко снизилась
На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 04:12
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В
ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
Обновлено в 05:26
Политика
Охлобыстин выразил готовность спасти Зеленского
Известный российский актер, режиссер, продюсер Иван Охлобыстин в экстремальной ситуации готов спасти Владимира Зеленского, который лидирует по итогам первого тура президентских выборов на Украине.
Обновлено в 03:43
Культура
Дольф Лундгрен не встретится с Путиным
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе
Обновлено вчера в 21:56
Кино
Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Элину Быстрицкую с 91-летием, отметив глубокие и запоминающиеся образы, созданные артисткой, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Обновлено в 03:06
Авто
Bugatti может выпустить конкурента Lamborghini Urus и Bentley Bentayga
Если всё-таки Винкельману удастся убедить руководство концерна в том, что новый Bugatti нужен, то автомобиль займёт место ниже Chiron и будет стоить дешевле флагманского суперкара, который сейчас оценивается в 2,5 млн фунтов стерлингов (около 215 млн рублей).
Обновлено в 04:07
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
В среду, 3 апреля, ирландский боец оскорбил жену Нурмагомедова, сравнив ее с полотенцем. В своем Twitter-аккаунте боец UFC ответил обидчику.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Госдума утвердила новую дату вступления в силу закона о хостелах
Госдума повторно рассмотрела закон о запрете хостелов в многоквартирных домах и утвердила новую дату вступления закона в силу, которую ранее установила согласительная комиссия двух палат парламента: 1 октября.
Обновлено в 05:37
Политика
В ЕС не признали лишение Гуаидо статуса депутатской неприкосновенности
Руководство Европейского союза выступило с заявлением, в котором обозначило, что объединением не признаётся ранее принятое решение Конституционной ассамблеей Венесуэлы относительно лишения Хуана Гуаидо, объявившего себя в качестве президента страны, статуса парламентской неприкосновенности.
Обновлено в 05:35
Хоккей
Гретцки: «Если Овечкин побьет мой рекорд, я первым пожму ему руку»
Легендарный нападающий Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить его рекорд по количеству голов в НХЛ.
Обновлено в 03:22
Политика
Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией
Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.
Обновлено в 03:09
Экономика
Керимов продал 3,84% акций «Полюса» за $390 млн
Продающий акционер получит около $390 млн. Накануне РБК писал, что Керимов решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании.
Обновлено в 05:03
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:12