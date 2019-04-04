Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападенияРИА Новости 07:07
Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия". Об этом пишет издание Wirtualna Polska со ссылкой на интервью генерала для книги "Мы на пороге войны".
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Россия ни на кого не собирается нападать. Она не агрессор, а миротворец. Мы не ведём агрессивную политику, в отличие от НАТО, членом которой является в том числе и Польша. Господину генералу надо напомнить, что именно НАТО осуществлял бомбардировки в конце прошлого столетия в центре Европы.
— Андрей Красов, российский военный деятельRT на русском 03:33
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