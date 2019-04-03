Армия и оружие
Вызывает недоумение: Польша не знает последствий ядерного удараREGNUM вчера в 04:12
Как сообщало ИА REGNUM, польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что ядерный удар по территории России будет нанесён вооруженными силами стран НАТО в том случае, если начнётся война.
Читать в источнике
Оценить1314
Россия ни на кого не собирается нападать. Она не агрессор, а миротворец. Мы не ведём агрессивную политику, в отличие от НАТО, членом которой является в том числе и Польша. Господину генералу надо напомнить, что именно НАТО осуществлял бомбардировки в конце прошлого столетия в центре Европы.
— Андрей Красов, российский военный деятельRT на русском вчера в 03:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Герой РФ Липовой объяснил природу заявлений Польши о ядерном ответе России
Народные новостивчера в 20:45
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 01:47, Ашберн
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа
Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»
Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено вчера в 09:47
Хоккей
Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто»
Обновлено вчера в 21:46
Общество
Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Зеленский согласился сдать анализы в частной клинике
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский согласился сдать анализы вместе с Петром Порошенко, но не в медпункте стадиона "Олимпийский".
Обновлено вчера в 12:00
Театры
Госпитализирован актер Виктор Сухоруков
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
В Южной Корее объявлен режим ЧС в связи с пожаром
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Кино
Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»
В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 12:56
Авто
Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая
На Филиппинах модель предлагается также под названием Reina. Ее длина составляет 4 300 мм, а расстояние между осями составляет 2 570 мм.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Эксперты назвали главные уязвимости онлайн-банков
Эксперты назвали главные уязвимости онлайн-банков Более чем в половине российских онлайн-банков выявлены уязвимости, которые могут привести к хищению средств клиентов, говорится в исследовании Positive Technologies, посвященном веб-приложениям дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15
Политика
Россия подготовила ответ на возможные санкции США из-за Венесуэлы
В случае принятия США закона о противодействии российскому влиянию в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить зеркально, заявил «Известиям» посол России в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено вчера в 19:20
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Генпрокуратура создает главк для надзора за расследованием важных дел
В Генпрокуратуре России создается новое главное управление — главк будет заниматься надзором за следствием по особо важным делам.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Британка узнала о беременности за 45 минут до родов
Обновлено в 01:29
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено 03 апреля в 03:01
Кино
Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия
Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия
В белорусском мемориальном комплексе Куропаты снесли 70 крестов
Обновлено вчера в 19:08
Политика
«Военторг» запустил в продажу «куртки, как у Путина»
Сеть магазинов "Армия России" начала продажу демисезонных ветровок - таких же, в какой был резидент Владимир Путин на рыбалке в Тыве, сообщили представители АО "Военторг".
Обновлено вчера в 09:23
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20