Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападенияРИА Новости 07:07

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Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия". Об этом пишет издание Wirtualna Polska со ссылкой на интервью генерала для книги "Мы на пороге войны".

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

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