Армия и оружие
Польский генерал не исключил ядерный удар по России в случае войныRT на русском вчера в 22:28
Польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska не исключил возможности ядерного удара по России в случае войны. По его словам, ранее Соединённые Штаты были готовы использовать ядерное оружие с целью «остановить Красную армию на территории Польши».
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Польский генерал допустил применение Западом ядерного оружия против России
Народные новостивчера в 22:30
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