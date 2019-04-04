Армия и оружие

Польский генерал не исключил ядерный удар по России в случае войныRT на русском вчера в 22:28

Польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska не исключил возможности ядерного удара по России в случае войны. По его словам, ранее Соединённые Штаты были готовы использовать ядерное оружие с целью «остановить Красную армию на территории Польши».
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Польский генерал пригрозил России ядерным ударом

Газета.Ruвчера в 19:29

Польский генерал не исключил ядерный удар по России в случае войны

RT на русскомвчера в 22:28

Польский генерал допустил применение Западом ядерного оружия против России

Народные новостивчера в 22:30

В Польше пообещали ядерный удар по России в случае войны

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Польский генерал не исключил возможность ядерного удара по России

Московский Комсомолецвчера в 23:59

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае войны

РИА Новостивчера в 19:10

Польский генерал считает, что ядерный удар защитит Польшу от России

Красная веснавчера в 13:13
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Тело Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию

Тело российского актера Алексея Булдакова, умершего в ночь на 3 апреля в Улан-Баторе, уже отправили на родину.
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ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

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Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление его жены

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Финансы

Эксперты рассказали, чего не стоит делать, если хочешь взять кредит

В "Тинькофф банке" рекомендуют ограничить число банков для отправления заявки на кредит, чтобы у кредитной организации не сложилось впечатления, что у потенциального заемщика финансовые трудности и возвращать долг по кредиту в срок он не сможет.
Обновлено вчера в 20:45
Общество

Голикова сообщила о росте смертности в 32 регионах России

В прошлом году смертность выросла в 32 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме.
Обновлено вчера в 06:52
Политика

Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского

Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.
Обновлено вчера в 20:18
Спорт

«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Хоккей

СКА сравнял счёт в серии с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ

Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в четвёртом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
Обновлено в 00:21
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Ведущий ток-шоу "Место встречи" Андрей Норкин во время прямого эфира покинул студию НТВ.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Давление на Германию из-за «Северного потока-2» продолжится

Скиннер заявил, что США и ФРГ имеют разные точки зрения на строительство российского газопровода, но это не запрещает Штатам убеждать европейского партнера изменить свою позицию, передает агентство Nation News.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица

Ошибочные сигналы датчика угла атаки могли стать причиной крушения и Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в Индонезии 29 октября.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

Альфа-банк интегрирует свое коллекторское агентство

Альфа-банк собирается интегрировать свое коллекторское агентство «Сентинел».
Обновлено вчера в 23:20
Политика

В России хостелы в жилых домах запретят с 1 октября

Депутаты приняли документ в 3 чтениях и настаивали на том, чтобы изменения ввели в действие уже с 1 июля.
Обновлено вчера в 04:57
Авто

Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей

Обновлено вчера в 03:14
Общество

В Роскачестве определили самого безопасного и вкусного минтая

Безопасный минтай Вся проверенная рыба оказалась безопасной, отмечают в Роскачестве.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Число живущих с ВИЧ в России превысило миллион

Число живущих в России граждан с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн человек, следует из справки, подготовленной Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 11:44
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На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам

Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

В Екатеринбурге за ночь сгорели восемь автомобилей

В ночь со среды на четверг в Екатеринбурге массово горели автомобили. За ночь от огня пострадали восемь машин.
Обновлено в 00:43
Экономика

В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:37
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд

Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина доставили в Пресненский суд на заседание по итогам расследования уголовного дела против них, сообщает Агентство "Москва".
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Шоу-бизнес

Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу

Психическое здоровье известной поп-исполнительницы Бритни Спирс пошатнулось из-за проблем с отцом.
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Теннис

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Общество

Названы самые безопасные и опасные регионы России

Рейтинг российской преступности по итогам 2018 года был составлен RT на основе данных МВД.Согласно этим данным, больше всего преступлений было зарегистрировано в Москве – свыше 140 тысяч.
Обновлено вчера в 05:24
Общество

Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса

Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.
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Происшествия

С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте

Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.
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В России предложили возобновить авиасообщение с Украиной

В Росавиации предложили украинскими властям возобновить полеты Россия - Украина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:44
Армия и оружие

Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400

Обновлено вчера в 16:25
Здоровье

Россельхознадзор забраковал молоко в Приморье

В Приморье Россельхознадзор обнаружил некачественное молоко, сообщает otvprim.ru.
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