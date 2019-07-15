Финансы

Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу годаИзвестия 17:41

Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
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Валютный стратег крупнейшего польского банка PKO Ярослав Косатый считает, что во второй половине года рубль ждет длительное падение, сообщает
 Bloomberg.
РБК15:13

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Предсказывавший рост рубля экономист спрогнозировал его падение

РБК15:13

Аналитик предсказал рублю падение на 9%

News.ru17:22

Польский аналитик предсказал падение рубля на 9%

Коммерсантъ16:44

Рубль может вскоре обвалиться

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Самый точный прогнозист по версии Bloomberg предсказал падение рубля

Forbes12:06

Рубль подкосит снижение ставок Банка России

Profinance.ru09:54
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 21:21, Вашингтон
Армия и оружие

Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»

Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Авто

Volkswagen представил новую механическую коробку передач

Концерн Volkswagen разработал новую ручную коробку передач MQ281, призванную повысить эффективность работы силового агрегата и сократить уровень вредных выбросов.
Обновлено в 08:28
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Футбол

«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ

В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено в 15:16
Политика

МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД

В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 12:28
Происшествия

«Мемориал» сообщил о переходе Титиева в московское отделение центра

Бывший руководитель чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев перешел в московское отделение, сообщил РИА Новости член совета центра, руководитель проекта "Горячие точки" Олег Орлов.
Обновлено в 11:30
Политика

Закон о госязыке вступил в силу на Украине

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Политика

Евросоюз вводит санкции против Турции

Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Общество

Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников»

Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:10
Футбол

«Челси» продлил контракт с Маунтом до 2024 года

«Челси» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Мейсоном Маунтом.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Авто

Hyundai Tucson для России оснастят новым мотором

Hyundai собирается пополнить моторную линейку Tucson в России новым силовым агрегатом.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Самолет «Победы» вернулся в аэропорт Казани из-за задымления в салоне

Обновлено в 15:15
Авто

Новый двигатель Mazda SkyActiv-X не будет дорогим в обслуживании

Обновлено в 15:05
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля

Лев Вам придется не раз отстаивать собственную точку зрения.
Обновлено вчера в 00:34
Транспорт

Простые вопросы: превышение скорости на 1 км/ч - это нарушение ПДД или нет?

Водители прекрасно знают, что действующим КоАП не предусмотрена ответственность за превышение скорости от 1 до 20 км/ч.
Обновлено в 17:23
Космос

В Европейской навигационной спутниковой системе Galileo произошел сбой

Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo не работает и не способствует предоставлению услуг, свидетельствуют данные портала ее оператора European GNSS Service Centre.
Обновлено вчера в 10:56
Армия и оружие

Тихоокеанский флот провел ракетные стрельбы в Японском море

Тактические учения в акватории Японского моря ознаменовались ударами по условным противникам.
Обновлено в 06:01
Общество

Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено в 05:43
Экономика

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Компания «АрселорМиттал Темиртау» (казахстанская структура ArcelorMittal) разорвала контракт с компанией ТОО «Ник-Ойл», которая является официальным дистрибьютором «Газпромнефть — смазочные материалы» в Казахстане.
Обновлено в 21:15
Наука

Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции

В результате специалисты пришли к выводу, что риск развития деменции уменьшается у людей, ведущих ЗОЖ.
Обновлено в 10:16
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие

В НАТО увидели усиление попыток шпионажа против стран альянса

По словам генсека организации Йенса Столтенберга, речь идет о шпионаже за промышленными и гражданскими объектами, а также касается вооруженных сил и разведки.
Обновлено в 20:04
Армия и оружие

Появилось видео полёта российских Ту-160 над Балтикой

Появилось видео полёта стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами Балтийского моря, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Обновлено в 15:34
Наука

В янтаре была найдена лапа древней птицы

Результаты показали, что птица, чья лапа застыла в янтаре.
Обновлено вчера в 05:35
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексов

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:02 мск индекс МосБиржи прибавил 0,15% к предыдущему закрытию и достиг 2781,88 пункта.
Обновлено в 03:43
Политика

США предложат России новый договор по ядерному оружию

Обновлено в 19:34
Общество

Температура воздуха в Вологодской области побила рекорд

Температура воздуха в городе Вытегра у южного берега Онежского озера в Вологодской области опустилась до нуля градусов, что стало рекордом более чем за 100 лет.
Обновлено в 19:17
Наука

В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга

Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено в 09:53
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