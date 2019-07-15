с чего всё началось

Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.

Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года

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