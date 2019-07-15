с чего всё началось

Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.

Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года

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Политика Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.

Политика Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.

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Политика Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков.

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Футбол Де Йонг определился с игровым номером в «Барселоне» Новичок «Барселоны» Френки де Йонг определился с игровым номером, под которым будет выступать за каталонский клуб.

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Политика Британия отказалась отдавать Ассанжа на смертную казнь Заместитель главы британского МИД Алан Данкан заявил, что страна не станет отдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа другим странам, где его ждет смертный приговор.

Происшествия Въехавший в толпу неонацист получил пожизненный срок Суд приговорил неонациста Джеймса Алекса Филдса к пожизненному лишению свободы за наезд на демонстрантов в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния, США) в 2017 году.

Экономика «Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.

Происшествия СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.

Футбол Голкипер «Монпелье» Лекомт стал игроком «Монако» Вратарь «Монпелье» Бенжамин Лекомт покинул команду и подписал контракт с «Монако». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Наука Вымершие предки кормили грудью детей в течение года после рождения Древние предки современного человека кормили грудью детей в течение года после рождения, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.

Политика За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Авто Lincoln планирует обновление полноразмерного внедорожника Navigator Компания Lincoln готовит обновление для своего внедорожника Navigator. Новая версия авто появится в продаже в ноябре в 2019 года в США.

Происшествия Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Происшествия Легендарный боксер Пернелл Уитакер погиб в результате ДТП Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Пернелл Уитакер погиб в городе Вирджиния-Бич в результате дорожно-транспортного происшествия.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.