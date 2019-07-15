Финансы
Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу годаИзвестия 17:41
Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
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Происшествия
На реке Лене в Якутии погибли двое детей
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Невеста Стейтема вышла в свет в платье с экстремальным разрезом
Посмотреть киноновинку собрались многие голливудские звезды, не стали пропускать показ и актер Джейсон Стейтем со своей почти «вечной» невестой 32-летней Рози Хантингтон-Уайтли.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика
Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией
Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 06:36
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий использование исключительно украинского языка в большинстве сфер жизни, вступил в силу во вторник, 16 июля, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:32
Армия и оружие
Эрдоган назвал сроки развертывания С-400 в Турции
Обновлено в 18:19
Политика
Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам
Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков.
Обновлено в 17:53
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Футбол
Де Йонг определился с игровым номером в «Барселоне»
Новичок «Барселоны» Френки де Йонг определился с игровым номером, под которым будет выступать за каталонский клуб.
Обновлено в 16:40
Политика
Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 18:43
Политика
Британия отказалась отдавать Ассанжа на смертную казнь
Заместитель главы британского МИД Алан Данкан заявил, что страна не станет отдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа другим странам, где его ждет смертный приговор.
Обновлено в 21:11
Происшествия
Въехавший в толпу неонацист получил пожизненный срок
Суд приговорил неонациста Джеймса Алекса Филдса к пожизненному лишению свободы за наезд на демонстрантов в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния, США) в 2017 году.
Обновлено в 21:47
Экономика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено в 21:15
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:56
Наука
Самое долгое МРТ-сканирование мозга в истории длилось 4 дня
Обновлено в 11:26
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Футбол
Голкипер «Монпелье» Лекомт стал игроком «Монако»
Вратарь «Монпелье» Бенжамин Лекомт покинул команду и подписал контракт с «Монако». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Обновлено в 14:19
Наука
Вымершие предки кормили грудью детей в течение года после рождения
Древние предки современного человека кормили грудью детей в течение года после рождения, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес
Божена Рынска сломала руку, упав с лестницы
В своем Instagram Рынска опубликовала фото с перебинтованной рукой.
Обновлено в 09:16
Политика
За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 20:28
Общество
Росконтроль назвал марки опасного для здоровья куриного мяса
Обновлено в 04:47
Авто
Lincoln планирует обновление полноразмерного внедорожника Navigator
Компания Lincoln готовит обновление для своего внедорожника Navigator. Новая версия авто появится в продаже в ноябре в 2019 года в США.
Обновлено в 20:41
Армия и оружие
Жители Донбасса рассказали об обстрелах ВСУ
Обновлено в 19:39
Религия
«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля
Во вторник, 16 июля, христиане вспоминают мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Легендарный боксер Пернелл Уитакер погиб в результате ДТП
Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Пернелл Уитакер погиб в городе Вирджиния-Бич в результате дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 14:20
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Опубликованы спутниковые снимки значимых изменений на авиабазе Хмеймим
Обновлено в 22:11
Политика
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, несмотря на свои обещания в ходе избирательной компании, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 12:28