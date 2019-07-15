с чего всё началось

Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.

Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года

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Общество «Росконтроль» назвал опасные для здоровья марки куриного мяса Эксперты призвали не бояться куриного мяса с кишечной палочкой В общей сложности специалисты проверили продукты шести брендов: «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день».

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Космос Астронавты заказали на МКС компот и ряженку Среди заказанных блюд — мясо с «перловкой», компот из груш, ряженка, соки и сыр «Южный», сообщает РИА Новости.

Происшествия По делу о госизмене арестован третий учёный из ЦНИИмаш Ранее под уже реальный арест попало еще двое ученых ЦНИИМаш - 75-летний научный сотрудник Виктор Кудрявцев и его ученик, начальник центра теплообмена и аэрогазодинамики Роман Ковалев.

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Общество Общественный совет Минприроды рекомендовал ввести ЕГЭ по экологии Общественный совет Минприроды рекомендовал Минпросвещения признать экологию естественной наукой и ввести ЕГЭ по этому предмету, рассказал РИА Новости председатель ассоциации журналистов-экологов, член Общественного совета Минприроды Александр Федоров.