Финансы
Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу годаИзвестия 17:41
Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
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Экономика
«Яндекс.Такси» покупает часть активов компании «Везет»
В 2017 году компания «Везет» занимала около 12,3% рынка таксомоторных перевозок в стране, что почти на 2% больше, чем объединившихся Uber и «Яндекс.Такси».
Обновлено в 03:30
Политика
Помпео: сотрудничество РФ и Ирана усугубило проблему беженцев в Сирии
Взаимодействие России и Ирана в Сирии повлекло усугубление проблемы сирийских беженцев.
Обновлено в 19:23
Политика
Конгресс США принял санкции против госдолга России
Документ содержит поправку о введении санкций в отношении российского госдолга. Ее поддержали 234 конгрессмена, против выступили 195.
Обновлено 13 июля в 13:13
Происшествия
Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи
Обновлено в 14:25
Общество
«Росконтроль» назвал опасные для здоровья марки куриного мяса
Эксперты призвали не бояться куриного мяса с кишечной палочкой В общей сложности специалисты проверили продукты шести брендов: «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день».
Обновлено в 01:48
Политика
США собираются предложить России новую ядерную сделку
Соединенные Штаты намерены предложить России новое соглашение о ядерном оружии в ходе встречи представителей стран в швейцарской Женеве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.
Обновлено в 21:51
Политика
Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией
Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 06:36
Экономика
Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии
Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Общество
Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено в 18:23
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
Представитель ДНР: ВСУ по ошибке уничтожили свою позицию в Донбассе
Военнослужащие ВС Украины случайно уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе, апробируя новый вид оружия.
Обновлено в 22:50
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля
Лев Вам придется не раз отстаивать собственную точку зрения.
Обновлено вчера в 00:34
Политика
За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 20:28
Космос
Астронавты заказали на МКС компот и ряженку
Среди заказанных блюд — мясо с «перловкой», компот из груш, ряженка, соки и сыр «Южный», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 20:54
Происшествия
По делу о госизмене арестован третий учёный из ЦНИИмаш
Ранее под уже реальный арест попало еще двое ученых ЦНИИМаш - 75-летний научный сотрудник Виктор Кудрявцев и его ученик, начальник центра теплообмена и аэрогазодинамики Роман Ковалев.
Обновлено в 10:13
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено в 21:15
Политика
В Турции открыли посвящённый провалу переворота в стране музей
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия музея в Стамбуле, посвящённого провалу попытки переворота в стране в ночь на 16 июля 2016 года.
Обновлено в 18:15
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено в 17:49
Армия и оружие
Тихоокеанский флот провел учения в Японском море
Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море, передает ОТР.
Обновлено в 12:01
Футбол
Инсинье назвал предательством переход Сарри в «Ювентус»
Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о назначении бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
Обновлено в 20:00
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
Астрологи рассказали «Вечерней Москве», как это небесное явление может повлиять на разные сферы жизни человека.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Космос
Ученые РФ работают над технологией, благодаря которой часы на спутниках могут стать точнее
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) разрабатывают прибор, размещение модернизированной версии которого на спутниках может повысить точность их часов и улучшить показатели навигационных систем.
Обновлено в 18:03
Общество
Общественный совет Минприроды рекомендовал ввести ЕГЭ по экологии
Общественный совет Минприроды рекомендовал Минпросвещения признать экологию естественной наукой и ввести ЕГЭ по этому предмету, рассказал РИА Новости председатель ассоциации журналистов-экологов, член Общественного совета Минприроды Александр Федоров.
Обновлено в 20:20
Авто
«АвтоВАЗ» назвал главные преимущества мотора Renault-Nissan H4Mk
В компании назвали преимущества и особенности двигателя с целью ознакомить менеджеров и клиентов.
Обновлено в 04:35