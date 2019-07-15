Финансы
Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу годаИзвестия вчера в 17:41
Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
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Валютный стратег крупнейшего польского банка PKO Ярослав Косатый считает, что во второй половине года рубль ждет длительное падение, сообщает Bloomberg.РБКвчера в 15:13
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