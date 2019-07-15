с чего всё началось

Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.

Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года

Экономика Магазинам предрекли огромные очереди Ассоциации компаний розничной торговли опасается образования больших очередей в магазинах после появления возможности снятия наличных на кассах.

Армия и оружие Американская разведка обнаружила «уязвимости» в российских С-400 Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает одной уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.

Политика Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.

Политика Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров "Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.

Происшествия Два офицера ФСБ задержаны за вымогательство 5 млн рублей в месяц Два офицера ФСБ из подразделения по защите конституционного строя задержаны управлением собственной безопасности ФСБ.

Политика США собираются предложить России новую ядерную сделку Соединенные Штаты намерены предложить России новое соглашение о ядерном оружии в ходе встречи представителей стран в швейцарской Женеве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.

Политика В России отреагировали на санкции ЕС против Турции Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.

Политика В Госдуме назвали условия снятия ограничений с Грузии Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил в понедельник, что ему известно о готовности властей России двигаться к поэтапному снятию ограничений в отношении Грузии.

Политика Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить свастику на фоне герба РФ Роскомнадзор обратился к компании Facebook с требованием удалить со страницы этой социальной сети изображение свастики на фоне государственного герба России.

Здоровье Минздрав предложил использовать в продуктах только йодированную соль Новый документ подразумевает, что производители будут обязаны использовать при изготовлении продуктов питания только йодированную соль.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.

Армия и оружие Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.

Интернет В немецких школах запретили Microsoft Office 365 "Лаборатория Касперского" назвала главную мишень хакеров на компьютерах пользователей читайте также Ранее Microsoft хранила данные, собираемые облачными приложениями, в немецком дата-центре.

Армия и оружие Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Балтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.

Общество Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную России Как говорится в сообщении Гидрометцентра, циклон образуется на юго-западе ЦФО в среду, 17 июля, а уже в четверг дожди и грозы ожидают столичный регион.

Происшествия Посетители китайского зоопарка забросали камнями ленивую панду Посетители зоопарка в Пекине забросали камнями большую панду.

Происшествия Суд арестовал бывшего владельца крупнейшего в России независимого НПЗ Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Экономика Домохозяйства РФ в июне тратили на еду 30,5% расходов Исследование показало, что доля затрат на питание, или Food Index, составила в июне 30,5%.

Армия и оружие Генсек НАТО заявил, что у альянса есть ответ на выход России из ДРСМД В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД.

Наука Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.