Политика

В Польше хотят пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой войныРИА Новости вчера в 21:55

МИД Польши даст властям республики рекомендацию пригласить российского лидера Владимира Путина на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, об этом в эфире радиостанции RMF 24 заявил замглавы внешнеполитического ведомства страны Бартош Чихоцкий.
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МИД Польши призывает пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой

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В Польше хотят пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой войны

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В Польше хотят пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой войны

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Польский политик
Польский политический деятель, президент Польши с 6 августа 2015 года. 24 мая 2015 года избран главой польского государства.
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