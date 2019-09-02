Политика
Газета.RuПольские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну
Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера польского Сената (верхней палаты парламента) Станислава Карчевского.
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Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Общество
В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами
Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.
ТАСС 07:02
Политика
Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК вчера в 08:40
Наука
На Землю обрушилась магнитная буря
Магнитная буря, обусловленная приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра, началась еще 31 августа и продлится до утра вторника.
РИА Новости 07:39
Политика
Иран заявил о новом снижении обязательств по ядерной сделке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран может объявить о новом снижении обязательств по ядерной сделке.
РЕН ТВ вчера в 09:20
Политика
Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК
Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.
РИА Новости 07:31
Происшествия
NYT: техасского стрелка уволили за несколько часов до преступления
Американец Сет Этор, застреливший нескольких человек в районе американского города Одесса на западе штата Техас, был уволен с работы в день трагедии.
ТАСС вчера в 20:26
Шоу-бизнес
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Футбол
Фернандеш стал игроком «Краснодара»
Спорт-Экспресс 08:35
Экономика
Правительство отменит Красноярский экономический форум
В правительстве решили отказаться от одного из крупнейших экономических форумов — в Красноярске, который проводился более 15 лет подряд, пишет РБК со ссылкой пресс-секретаря премьера Дмитрия Медведева Олега Осипова.
Ведомости 08:31
Авто
В Госдуме предлагают отменить транспортный налог
Речь идет о транспортном налоге: Сергей Катасонов, главный зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, считает целесообразной его отмену.
Deita.ru 07:31
Наука
Гормональная терапия при менопаузе может спровоцировать рак
Ученые выяснили последствия при заместительной гормональной терапии в период менопаузы.
Мойка78 31 августа в 08:41
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова: «Любовницы Вдовина живут на мои деньги»
«Поражает такой факт, что у меня в жизни есть настоящий и прекрасный мужчина, с которым я живу, и его называют «любовником», а любовниц альфонсов все называют девушками, хотя они существуют на мои деньги», — сетует Волочкова.
StarHit.ru вчера в 19:00
Общество
В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.
Интерфакс 01:25
Гаджеты
LG представила телевизор NanoCell 8K с ИИ
IT-World 06:41
Происшествия
СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре
По данным следствия, днем 1 сентября с фасада здания Дворца культуры, расположенного в Кировском районе города Самары, облицовочная мраморная плита с высоты 1,5 метра упала на 10-летнего ребёнка.
РИА Новости 07:41
Футбол
Станислав Черчесов: Оздоев и Джикия не дрались. Конфликт исчерпан
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что защитник Спартака Георгий Джикия и хавбек Зенита Магомед Оздоев уладили конфликт, возникший в матче 8-го тура РПЛ.
Советский спорт 06:30
Общество
В челябинском поселке школьников поздравили песней «Рюмка водки»
Свободная Пресса 07:52
Политика
Премьер Украины назвал срочные задачи для нового правительства
«Среди важных срочных задач на следующие пару недель - подготовка к визиту МВФ, подготовка к переговорам по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на следующий год», - сказал политик на совещании президента Украины Владимира Зеленского с руководством парламента, правительсвом и правоохранительными органами.
Комсомольская правда 06:28
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Общество
Жириновский предложил отменить двойки в школах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить в школах двойки и колы.
РИА Новости 03:04
Наука
Ученые объяснили выживание комодских драконов
Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Global Ecology and Conservation, разобрались в почти чудесной истории их выживания.
Naked Science 27 августа в 03:18
ЖКХ
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
РБК вчера в 22:57
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29