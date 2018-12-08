Политика
Польские активисты попытались сорвать концерт ансамбля Александрова
Польские активисты попытались сорвать концерт ансамбля АлександроваИзвестия15:09
Двое активистов попытались сорвать концерт ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова в польском городе Быдгощ. Они выскочили на сцену и развернули баннеры с антироссийскими лозунгами. Как сообщает «РИА Новости», инцидент произошел в пятницу, 7 декабря.
Известия15:09
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