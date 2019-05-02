Польша решила вскрыть собственные нефтяные резервыЕвразия Daily вчера в 08:08

После приостановки транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» Польша приняла решение использовать 800 тыс. т из своих нефтяных резервов. Это было сделано с целью обеспечения нормальной работы НПЗ в Гданьске и Плоке.

Политика Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет Иван Апаршин, который является военным советником нового президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как и когда страна сможет вернуть Донбасс.

Политика В команде Зеленского оценили ситуацию с контрактом на транзит газа Александр Данилюк, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что о позиции относительно продления контракта на транзит российского газа говорить пока рано, но во многом она зависит от позиции США.

Политика В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».

Спорт Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.

Экономика Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, необходимо предусмотреть "установление социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги, определив предельный размер такого вычета".

Шоу-бизнес Елизавета Боярская поделилась снимком без макияжа На снимке Елизавета Боярская предстала без макияжа. Артистка смогла поразить поклонников даже без капли косметики.

Общество В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.

Шоу-бизнес Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса» Руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил, что итоги шоу будут подвергнуты проверке.

Политика В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия В центре Петербурга туристка из Китая упала в Неву во время фотосессии В Петербурге на Стрелке Васильевского острова гражданка Китая упала в Неву во время фотосессии, сообщает региональное управление МЧС.

Политика Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2» Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».

Наука В Британии испытали первый в мире самолет без закрылков В Великобритании успешно прошел испытания первый в истории летательный аппарат без закрылков. Об этом пишет Aerospace Testing International.

Общество Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.

Политика Коломойский высказал Зеленскому первый упрек Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".

Политика В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк» Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию "Бессмертный полк".

Происшествия Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.

Шоу-бизнес Татьяна Навка трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Татьяны Навки Александра, которую фигуристка родила от Александра Жулина.

Хоккей Никита Кучеров: «С каждой тренировкой мы все лучше чувствуем друг друга с Малкиным» Форвард сборной России по хоккею Никита Кучеров поделился мнением о работе с партнером по национальной команде Евгением Малкиным.

Политика Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Шоу-бизнес Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли начали встречаться в 2011 году, а в сентябре 2012 года официально зарегистрировали свои отношения.

Происшествия В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.

Авто Внедорожник Renault Duster получил тюнинг от Delta 4x4 Среди прочих обновлений, которые превносит пакет от Delta 4x4, можно отметить дополнительные передние фонари PIAA, багажник на крышу, светодиодную панель и выбор различных дисков.

Политика В Киеве признали деградацию экономики Украины Как отметил Суслов, Украина потеряла практически всю промышленность, кроме ряда предприятий военно-промышленного комплекса, которые выживают только благодаря тому, что власти «бросили все силы в данную сферу».

Космос Запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon к МКС перенесли на субботу Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, который должен доставить груз на Международную космическую станцию (МКС), отложен, следующая попытка состоится в субботу, сообщает космический центр имени Кеннеди, принадлежащий НАСА.

Экономика Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.