Энергетика

Польские НПЗ перешли на нефть из резервных запасовNews.ru вчера в 08:15

Министерство уточнило, что Польша использует суммарно 800 тысяч тонн нефти из резервных запасов для обеспечения нормальной работы своих НПЗ, сообщает Reuters со ссылкой на представителя польского ведомства.
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