Польские НПЗ перешли на нефть из резервных запасовNews.ru вчера в 08:15

Министерство уточнило, что Польша использует суммарно 800 тысяч тонн нефти из резервных запасов для обеспечения нормальной работы своих НПЗ, сообщает Reuters со ссылкой на представителя польского ведомства.

Польские НПЗ перешли на нефть из резервных запасов

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