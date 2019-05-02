Энергетика
Польские НПЗ перешли на нефть из резервных запасовNews.ru вчера в 08:15
Министерство уточнило, что Польша использует суммарно 800 тысяч тонн нефти из резервных запасов для обеспечения нормальной работы своих НПЗ, сообщает Reuters со ссылкой на представителя польского ведомства.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:07, Ашберн
Политика
Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВ
Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году.
Обновлено вчера в 09:53
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице
Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая
Международный трибунал по морскому праву проведет слушания по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, 10 мая.
Обновлено в 04:55
Общество
Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН
Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».
Обновлено вчера в 17:23
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Авто
Представлен обновленный масл-кар Chevrolet Camaro
Обновлено в 03:46
Финансы
Эксперты предсказали серьезное ослабление рубля к концу 2019 года
Эксперты спрогнозировали небольшое снижение рубля к доллару к середине лета 2019 года и дальнейшего постепенного ослабления российской валюты к концу года.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.
Обновлено в 01:14
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Политика
Бойко раскритиковал Зеленского за слова о границе с Россией
Избранный президент Украины Владимир Зеленский повторяет ошибки своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 16:57
Путешествия
Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
На Сахалине сгорели шесть жилых домов
Обновлено в 04:08
Космос
Запуск ракеты с кораблем Dragon и грузом для МКС перенесли на 4 мая
В предыдущий раз запуск Dragon к МКС осуществлялся 5 декабря 2018 года.
Обновлено в 03:25
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Общество
Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой
Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Хоккей
Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае
Российский певец Филипп Киркоров отпраздновал свой 52-й день рождения в Дубае в одном из самых знаменитых отелей мира Burj Al Arab.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
В Индии из-за надвигающегося циклона «Фани» эвакуировали 1 млн человек
Власти прибрежного индийского штата Орисса эвакуировали и разместили в лагерях временного проживания порядка 1 млн человек из-за надвигающегося циклона «Фани».
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Невестка Алсу прокомментировала травлю Микеллы
Жена брата певицы Алсу Залина Сафина разместила в своем Instagram пост, в котором вступилась за Микеллу.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Армия и оружие
В ДНР опровергли заявление ВСУ о захвате территорий Донбасса
Обновлено вчера в 09:22
Политика
В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии
Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Карелии три человека пострадали при столкновении грузовика с поездом
Пассажирский поезд "Ласточка" столкнулся с грузовой автомашиной в Карелии, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 04:27
Происшествия
«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико
Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07