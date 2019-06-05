Происшествия

Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 КачиньскогоРБК 16:16

На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
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с чего всё началось
«Польская делегация из семи человек вновь была допущена к осмотру агрегатов, подузлов и конструктивных элементов Ту-154М, хранящихся на аэродроме Смоленск (Северный)», — говорится в тексте
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RT на русском13:17

Подробнее о событии

Польская делегация снова осмотрела фрагменты самолета Качиньского

Московский Комсомолец19:15

Новый осмотр обломков упавшего Ту-154 Леха Качиньского говорит об ошибке экипажа

РЕН ТВ13:12

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URA.Ru13:45

Названа причина крушения самолета Качиньского

Газета.Ru13:37

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RT на русском13:17

Делегация Польши вновь осмотрела фрагменты Ту-154М Качиньского в Смоленске

Известия14:13

Результаты осмотра обломков упавшего лайнера Качиньского свидетельствуют об ошибке экипажа

ТАСС13:00
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Лех Качиньский
Президент Польши (2005—2010), мэр Варшавы (2002—2005), один из лидеров партии «Право и справедливость». Погиб в авиакатастрофе в Смоленске.
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