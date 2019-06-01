Происшествия
Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 КачиньскогоРБК вчера в 16:16
На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
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с чего всё началось
«Польская делегация из семи человек вновь была допущена к осмотру агрегатов, подузлов и конструктивных элементов Ту-154М, хранящихся на аэродроме Смоленск (Северный)», — говорится в тексте.RT на русскомвчера в 13:17
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Делегация из Польши вновь осмотрела обломки разбившегося под Смоленском Ту-154М
RT на русскомвчера в 13:17
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