Происшествия

Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 КачиньскогоРБК 16:16

На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
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с чего всё началось
«Польская делегация из семи человек вновь была допущена к осмотру агрегатов, подузлов и конструктивных элементов Ту-154М, хранящихся на аэродроме Смоленск (Северный)», — говорится в тексте
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Польская делегация снова осмотрела фрагменты самолета Качиньского

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