Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 КачиньскогоРБК 16:16

с чего всё началось

На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Политика В Воронеже установили «надгробие Путину» В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.

Гаджеты Европейской Комиссии представили первый дизайн RISC-V На днях сообщество разработчиков EPI представило Европейской Комиссии первый архитектурный дизайн RISC-V процессора для панъевропейских суперкомпьютеров.

Происшествия Пожар произошел на складе на юге Москвы Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.

Происшествия Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.

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Футбол УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.

Политика Лавров заявил об отсутствии инициатив США по встрече Трампа и Путина Конкретных предложений от американской стороны по поводу встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20 в японской Осаке пока не поступало, заявил в четверг, 5 июня, глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РБК.

Шоу-бизнес Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа Певица Настя Каменских разместила на своей страничке в Instagram откровенную фотографию.

Происшествия МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.

Политика Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Происшествия При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Происшествия Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика В России выросли цены на мобильную связь на фоне отмены роуминга Отмечается, что повышение цен наблюдается во всех регионах, однако в Москве средняя цена минимального тарифа выросла лишь на 1 руб. — до 351 руб. По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, на стоимость мобильной связи повлияла отмена роуминга внутри России и необходимость компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом.

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