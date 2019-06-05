Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 КачиньскогоРБК 16:16

с чего всё началось

На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Происшествия Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).

Политика Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду На переговорах трехсторонней группы по Донбассу в Минске представитель Киева Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с ЛНР и ДНР, сообщил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Политика Новые правила правописания потребовали отменить на Украине Иск с требованием признать незаконным решение кабмина Украины о введении новых правил правописания поступило в Окружной административный суд Киева.

Футбол Инфантино переизбран на пост президента ФИФА Инфантино возглавляет организацию с февраля 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который покинул пост после коррупционного скандала в ФИФА.

Здоровье В Минздраве прокомментировали разруху в горбольнице №10 В региональном Минздраве же поспешили дать комментарий по данной ситуации и объяснить такое плачевное состояние отделения.

Политика Лавров: Керри предлагал провести еще один референдум по Крыму Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести еще один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

Политика Лавров: Порошенко решил «по полной» навредить Зеленскому Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал ряд принятых на Украине законов.

Общество Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.

Общество Лёвкин рассказал, что Алибасову могут сделать операцию Бывший участник группы «На-На» Владимир Лёвкин в беседе с агентством городских новостей «Москва» сообщил, что продюсеру Бари Алибасову в ближайшее время могут сделать операцию.

Происшествия Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций Сборная Португалии обыграла дома Швейцарию (3:1) благодаря трем голам Криштиану Роналду и пробилась в финал Лиги наций.

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Авто Great Wall открыла в Тульской области новый автозавод Haval Сегодня, 5 мая, китайская компания Great Wall открыла в Тульской области на территории Индустриального парка «Узловая» новый автозавод по производству машин марки Haval.

Здоровье Врачи рассказали о состоянии Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова после отравления химическим веществом остается тяжелым.

Общество Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50 Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.

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Общество Мелания Трамп отличилась на ужине с принцем Чарльзом и Терезой Мэй На ужине присутствовала также премьер-министр Британии Тереза Мэй. Она выбрала для светского мероприятия черное вечернее платье.

Футбол ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.

Наука К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок Как говориться в тексте доклада аналитиков, наша цивилизация может ощутить негативное воздействие со стороны окружающей среды уже до 2050 года.