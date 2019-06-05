Происшествия
Польская комиссия осмотрела фрагменты Ту-154 КачиньскогоГудвилл.онлайн вчера в 14:14
Напомним, ранее МИД Польши высказал недовольство стендами, недавно установленными на месте катастрофы самолета Ту-154. Подробнее о заявлении российскому послу можно прочитать по ссылке. Справка Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года.
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с чего всё началось
«Польская делегация из семи человек вновь была допущена к осмотру агрегатов, подузлов и конструктивных элементов Ту-154М, хранящихся на аэродроме Смоленск (Северный)», — говорится в тексте.RT на русскомвчера в 13:17
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Делегация из Польши вновь осмотрела обломки разбившегося под Смоленском Ту-154М
RT на русскомвчера в 13:17
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