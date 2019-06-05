Польская комиссия осмотрела фрагменты Ту-154 КачиньскогоГудвилл.онлайн вчера в 14:14

с чего всё началось

Напомним, ранее МИД Польши высказал недовольство стендами, недавно установленными на месте катастрофы самолета Ту-154. Подробнее о заявлении российскому послу можно прочитать по ссылке. Справка Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года.

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Общество Почему россияне боятся потерять работу Большинство россиян (65 процентов) боятся потерять работу из-за появления новых технологий.

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