Происшествия

Польская комиссия осмотрела фрагменты Ту-154 КачиньскогоГудвилл.онлайн вчера в 14:14

Напомним, ранее МИД Польши высказал недовольство стендами, недавно установленными на месте катастрофы самолета Ту-154. Подробнее о заявлении российскому послу можно прочитать по ссылке. Справка Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года.
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с чего всё началось
«Польская делегация из семи человек вновь была допущена к осмотру агрегатов, подузлов и конструктивных элементов Ту-154М, хранящихся на аэродроме Смоленск (Северный)», — говорится в тексте
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RT на русскомвчера в 13:17

Подробнее о событии

Польская делегация снова осмотрела фрагменты самолета Качиньского

Московский Комсомолецвчера в 19:15

Делегация Польши вновь осмотрела фрагменты Ту-154М Качиньского в Смоленске

Известиявчера в 14:13

Новый осмотр обломков упавшего Ту-154 Леха Качиньского говорит об ошибке экипажа

РЕН ТВвчера в 13:12

Названа причина крушения самолета Качиньского

Газета.Ruвчера в 13:37

Делегация из Польши вновь осмотрела обломки разбившегося под Смоленском Ту-154М

RT на русскомвчера в 13:17

СК назвал окончательную причину крушения самолета президента Польши

URA.Ruвчера в 13:45

Результаты осмотра обломков упавшего лайнера Качиньского свидетельствуют об ошибке экипажа

ТАССвчера в 13:00
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Православные отмечают Вознесение Господне

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Происшествия

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Политика

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Обновлено вчера в 17:03
Общество

Почему россияне боятся потерять работу

Большинство россиян (65 процентов) боятся потерять работу из-за появления новых технологий.
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Происшествия

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Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено вчера в 11:39
Политика

Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд

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Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено вчера в 05:00
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика

Всемирный банк заявил о рекордном росте российской экономики

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено 04 июня в 19:53
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

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Армия и оружие

Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях

Обновлено вчера в 01:59
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Кино

Фанаты Marvel потребовали воскресить Железного человека

Согласно документу, фанаты франшизы «Мстители» потребовали от киностудии вернуть к жизни одного из персонажей фильма.
Обновлено вчера в 07:15
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
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Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
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Общество

Дженнифер Лоуренс впервые рассказала о женихе Куке Марони

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Здоровье

Объятия девушки спасли ее возлюбленного от рака

В Великобритании девушка спасла жизнь возлюбленного, обнаружив на его спине смертоносную опухоль. Об этом сообщает издание The Mirror.
Обновлено в 00:16
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 21:38
Общество

Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

Обновлено вчера в 12:01
Политика

Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области

Президент РФ Владимир Путин принял отставку с должности врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, сообщает 5 июня пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 06:54
Футбол

Бразилия переиграла Катар в товарищеском матче, Неймар получил травму

Обновлено в 00:35
Происшествия

В Омске сдавали в аренду земли, предназначенные для многодетных семей

Обновлено в 01:02
Армия и оружие

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Почти три миллиона солдат, тринадцать тысяч самолетов и семь тысяч кораблей — ровно 75 лет назад, 6 июня 1944-го, союзные войска высадились в Нормандии.
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Происшествия

В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
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Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

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Экономика

Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
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Лех Качиньский
Президент Польши (2005—2010), мэр Варшавы (2002—2005), один из лидеров партии «Право и справедливость». Погиб в авиакатастрофе в Смоленске.
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