Энергетика
РФ договорилась о компенсации с контрагентами по «Дружбе»News.ru вчера в 11:20
Россия смогла достичь договорённостей со всеми основными контрагентами по нефтепроводу «Дружба». Речь идёт о принципах компенсации ущерба из-за ситуации с поставками российской стороной «грязной нефти». Об этом сообщили в Минэнерго, передаёт ТАСС.
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«Транснефть» начала переговоры с клиентами из-за загрязнения «Дружбы»
Московский Комсомолецвчера в 07:14
«Транснефть» и покупатели нефти начали переговоры по убыткам из-за загрязнения «Дружбы»
Интерфаксвчера в 06:47
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