РФ договорилась о компенсации с контрагентами по «Дружбе»News.ru вчера в 11:20

Россия смогла достичь договорённостей со всеми основными контрагентами по нефтепроводу «Дружба». Речь идёт о принципах компенсации ущерба из-за ситуации с поставками российской стороной «грязной нефти». Об этом сообщили в Минэнерго, передаёт ТАСС.

РФ договорилась о компенсации с контрагентами по «Дружбе»

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