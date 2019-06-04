Энергетика
Польская Orlen получит компенсацию за «грязную» нефтьNews.ru вчера в 12:08
Польская компания Orlen получит компенсацию за поставки загрязнённой нефти из России. Об этом в организации заявили по итогам переговоров в Москве в связи с ситуацией вокруг трубопровода «Дружба».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Транснефть» и покупатели нефти начали переговоры по убыткам из-за загрязнения «Дружбы»
Интерфаксвчера в 06:47
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 01:00, Ашберн
Происшествия
Бойца спецназа ГРУ убили в подмосковном Путилково
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Обновлено вчера в 14:21
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено вчера в 17:33
Хоккей
Гол Барбашева не спас «Сент-Луис» в матче с «Бостоном»
На сорок первой секунде второго периода Пастрняк сделал счет 4:0. Иван Барбашев и Колтон Парэйко размочили счет, однако затем «Бостон» забил еще три раза: шайбы на счету Крюга, Аккьяри и Юханссона.
Обновлено 02 июня в 01:35
Политика
В МИД России оценили претензии Украины в суде ООН
Представители МИД России оценили претензии Украины на запланированных на ближайшее время слушаниях в Международном суде ООН.
Обновлено 02 июня в 09:29
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Обыски проходят в здании филиала РЖД в Хабаровске
Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Обновлено в 00:01
Политика
МИД Украины нажаловался на возвращение России в ПАСЕ
Украинский МИД выразил возмущение возможным возвращением России в ПАСЕ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:54
Политика
Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу
Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Новый раунд торговых переговоров между Японией и США пройдет 10-11 июня в Вашингтоне
Новый раунд торговых переговоров на рабочем уровне между Японией и США пройдет в Вашингтоне 10-11 июня, сообщил во вторник министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги.
Обновлено вчера в 23:49
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено вчера в 10:52
Экономика
Долговая нагрузка Антипинского НПЗ превысила ожидания Сбербанка
Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась существенно больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 20:27
Экономика
Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредиты.
Обновлено вчера в 23:51
Здоровье
Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников
Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕС
Госсекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в Гааге призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в Евросоюз.
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
Неймара вызвали в суд и конфисковали телефон
По сообщению Globotsporte, полиция вручила нападающему сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару повестку в суд.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Макрон настаивает на выходе Британии из ЕС в октябре
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из Евросоюза должен состояться в конце октября и больше никаких переносов этой даты быть не должно.
Обновлено вчера в 14:11
Единоборства
Энди Руис хочет реванш с Джошуа
Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:34
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия
Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Тысячи жителей Донбасса обратились за российскими паспортами
Министерство внутренних дел России приняло несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено вчера в 15:19
Общество
Более 9 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня в Югре выпускники 11 классов сдали Единый госэкзамен по русскому языку.
Обновлено вчера в 07:45
Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 18:27