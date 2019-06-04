Энергетика

Польская Orlen получит компенсацию за «грязную» нефтьNews.ru вчера в 12:08

Польская компания Orlen получит компенсацию за поставки загрязнённой нефти из России. Об этом в организации заявили по итогам переговоров в Москве в связи с ситуацией вокруг трубопровода «Дружба».
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Россия согласовала процедуру компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»

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Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти

RT на русскомвчера в 12:16

Эксперты предсказали итог переговоров о компенсациях из-за грязной нефти

Известия02 июня в 20:11

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ТАССвчера в 11:50

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Участники переговоров по урегулированию ситуации вокруг нефтепровода «Дружба» договорились о принципах компенсации

Эхо Москвывчера в 12:30
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Бойца спецназа ГРУ убили в подмосковном Путилково

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Происшествия

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Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
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Политика

МИД Украины нажаловался на возвращение России в ПАСЕ

Украинский МИД выразил возмущение возможным возвращением России в ПАСЕ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:54
Политика

Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.
Обновлено вчера в 10:44
Политика

Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

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Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Обновлено вчера в 16:23
Политика

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Новый раунд торговых переговоров на рабочем уровне между Японией и США пройдет в Вашингтоне 10-11 июня, сообщил во вторник министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги.
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Экономика

Долговая нагрузка Антипинского НПЗ превысила ожидания Сбербанка

Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась существенно больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 20:27
Экономика

Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредиты.
Обновлено вчера в 23:51
Здоровье

Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников

Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено вчера в 09:15
Политика

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Неймара вызвали в суд и конфисковали телефон

По сообщению Globotsporte, полиция вручила нападающему сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару повестку в суд.
Обновлено вчера в 22:29
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.
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Политика

Макрон настаивает на выходе Британии из ЕС в октябре

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Энди Руис хочет реванш с Джошуа

Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:34
Транспорт

Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков

В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
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Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено вчера в 07:32
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Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.
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Экономика

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

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Более 9 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку

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Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети

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