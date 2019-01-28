FT: Польша не сможет побороть газовую зависимость от РоссииГазета.Ru 07:44

с чего всё началось

Польша не один год пытается побороть зависимость от российского газа, но польскую альтернативу "Северному потоку - 2" Baltic Pipe все равно придется согласовывать с "Газпромом", пишет Financial Times.

FT: Польша не сможет побороть газовую зависимость от России

Армия и оружие Армия и оружие Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой

Происшествия Происшествия Бывший глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве

Авто Авто Renault раскрыла интерьер нового Clio Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.

Происшествия Происшествия Третьяковка открылась после кражи картины Куинджи Инженерный корпус Третьяковской галереи открылся для посещения выставки Архипа Куинджи. На входе в Инженерный корпус уже собралась очередь.

Авто Авто SsangYong показал дизайн нового кроссовера SsangYong Actyon Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.

Интернет Интернет Роскомнадзор разблокировал почти 19 тысяч IP-адресов Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство сняло блокировку почти 19 тысяч IP-адресов, сообщает RNS.

Общество Общество Умер профессор журфака МГУ Александр Тертычный

Интернет Интернет «ВКонтакте» добавила функцию архивирования постов В соцсети «ВКонтакте» появилась функция архивирования старых записей.

Происшествия Происшествия B аэропорту Екатеринбурга самолет столкнулся со спецавтомобилем Следствие проводит проверку по факту столкновения самолета Boeing-737-800 со спецавтомобилем в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Транспорт Транспорт «Ъ» составил топ-10 самых популярных нарушений ПДД 2018 года Речь идет о выездах на обочину и проездах грузовиков дальше второй полосы: основная доля таких нарушений также приходится на Москву, где их уже несколько лет фиксируют камеры.

Общество Общество В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега

Общество Общество С 1 февраля проиндексируют пособия инвалидам и ветеранам Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации ряда пособий и компенсаций на размер инфляции (4,3 процента).

Наука Наука В Новосибирске собрали первый в мире алюминиевый авиадвигатель Первый в мире двигатель внутреннего сгорания, собранный полностью из алюминия прошел полный цикл испытаний, которые подтвердили его эффективность.

Авто Авто Закрывшийся завод «ЗИЛ» продает новые «Бычки» без пробега На «Авито» выставлена на продажу целая партия из девяти автомобилей ЗИЛ-5301 «Бычок» без пробега.

Авто Авто В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW

Происшествия Происшествия Крыша детсада обрушилась под тяжестью снега в Воронежской области Крыша детского сада обрушилась в городе Поворино Воронежской области, пострадавших нет, сообщил ТАСС начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Сергей Хренов.

Политика Политика В МВД России заявили о массовой переброске боевиков ИГ в Таджикистан Боевики «Исламского государства»* массово перебрасываются неизвестными вертолётами из Пакистана в Таджикистан, при этом в Москве не исключают провокаций с «выдавливанием» беженцев в сторону России.

Общество Общество Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.

Экономика Экономика «Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.

Политика Политика Захарову рассмешила опечатка Болтона в сообщении про Венесуэлу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в котором он ошибся в написании фамилии главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Кино Кино Гильдия киноактеров США назвала победителей Звезды на 25-й ежегодной церемонии Screen Actors Guild в Лос-Анджелесе "Ваканда навсегда" – Гильдия киноактеров признала "лучшим ансамблем в художественном фильме" состав супергеройского блокбастера "Черная пантера".

Экономика Экономика В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в федеральные законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Космос Космос Женские манекены Хельга и Зоар помогут в изучении радиации у Луны

Авто Авто Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.

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Происшествия Происшествия Два самолета опасно сблизились в небе над Ростовской областью

Авто Авто В России в 2018 году выросли продажи люксовых автомобилей «Совершенно секретно»: Рынок новых люксовых автомобилей в России вырос на 1,6% в 2018 году по сравнению с 2017 годом.