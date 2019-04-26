Армия и оружие
Польша заявила о будущем увеличении численности войск США в странеРБК 16:01
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что правительство договорилось об усилении численности американского контингента на территории страны. Сейчас Варшава и Вашингтон согласовывают детали.
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Сейчас мы договариваемся о деталях. Мы находимся на хорошей дороге, чтобы еще в этом году закончить переговоры успехом.
— Мариуш Блащак, польский политикАргументы недели 15:30
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