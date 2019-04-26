Польша заявила о будущем увеличении численности войск США в странеРБК 16:01

Сейчас мы договариваемся о деталях. Мы находимся на хорошей дороге, чтобы еще в этом году закончить переговоры успехом.

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Польша заявила о будущем увеличении численности войск США в стране

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