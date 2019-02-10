Польша закупит американские ракетные системы HIMARSРБК вчера в 15:12

с чего всё началось

Разрешение на продажу Польше ракетных систем Госдепартамент США выдал в ноябре 2017 года. Наряду с HIMARS Варшава намерена приобрести ракеты и ряд прочих вооружений. Общая сумма контракта, одобренного Госдепом, составляет $500 млн, из которых $250 млн — стоимость HIMARS.

Происшествия Полиция подтвердила задержания на «Марше материнского гнева» В главке МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили задержание нескольких участников несогласованной акции «Марш материнского гнева» в Северной столице.

Футбол Головин получил травму в матче за «Монако» Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (счет 1:1, идёт второй тайм), сообщает "Советский спорт".

Происшествия В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита На другом видео метеорит попал в кадр во время съемок праздника с танцами, чудесным образом оживив вечеринку.

Транспорт Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин "По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.

Общество На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей в поселки Режим ЧС введен с 9 февраля на архипелаге Новая Земля, входящем в состав Архангельской области, из-за массового нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов.

Общество Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.

Общество Жители Сибая встали на митинг против «бездействия властей» В соцсетях, появилось видео, на котором десятки сибайцев столпились на одной из улиц города в митинг против администрации города.

Здоровье Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.

Политика В Белом доме не исключили нового шатдауна к 15 февраля В Белом доме не исключили возможности новой приостановки работы правительства к 15 февраля в случае, если конгресс не придёт к согласию по вопросу финансирования строительства стены на границе США и Мексики.

Общество «Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.

Авто Названы самые удобные автомобили на рынке России Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.

Здоровье Названы шесть симптомов рака у мужчин Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.

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Политика Небензя сообщил о подаренном Лавровым сотруднице ООН рисунке Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил одной из сотрудниц секретариата ООН свой рисунок.

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Происшествия Шимпанзе сбежали из вольера в зоопарке Белфаста Сломанная ветвь дерева помогла как минимум двум шимпанзе сбежать из вольера в зоопарке Белфаста, Северная Ирландия.