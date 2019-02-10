Армия и оружие

Польша закупит американские ракетные системы HIMARSРБК вчера в 15:12

Разрешение на продажу Польше ракетных систем Госдепартамент США выдал в ноябре 2017 года. Наряду с HIMARS Варшава намерена приобрести ракеты и ряд прочих вооружений. Общая сумма контракта, одобренного Госдепом, составляет $500 млн, из которых $250 млн — стоимость HIMARS.
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«В воскресенье, 10 февраля, председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщат о закупке для вооруженных сил Польши мобильных ракетных систем HIMARS», — говорится в заявлении
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