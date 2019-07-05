Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Окружного суда Варшавы.

с чего всё началось

Польский суд разрешил выдать России Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора компании-владельца ТЦ "Зимняя вишня". В результате страшного пожара в этом торговом центре в 2018 году погибли 60 человек.

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