Происшествия
Польша выдаст России совладельца «Зимней вишни»Вести.Ru вчера в 12:29
Польский суд разрешил выдать России Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора компании-владельца ТЦ "Зимняя вишня". В результате страшного пожара в этом торговом центре в 2018 году погибли 60 человек.
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с чего всё началось
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Окружного суда Варшавы.РИА Новостивчера в 10:20
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Польский суд решил экстрадировать совладельца «Зимней вишни» в Россию
Комсомольская правда - Кемерововчера в 11:07
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Общество
В России намерены создать конкурента «Википедии»
В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
Американский миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Семь человек погибли при крушении вертолета, который следовал в США с Багамских островов, передаёт агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Во Франции рассказали о преимуществах «Северного потока — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» может стать альтернативным и надёжным маршрутом поставок российского газа в случае отсутствия транзита через Украину, считает экс-сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар.
Обновлено в 00:29
Авто
Назван ТОП-10 самых крутых автомобилей Джереми Кларксона
Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Здоровье
В Елабуге открыли гериатрический кабинет
Сегодня в городской поликлинике Елабуги состоялось открытие гериатрического кабинета.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
В Москве в субботу ожидаются дождь и порывистый ветер
Дождливая погода с температурой воздуха 16-18 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:07
Транспорт
В пекинском аэропорту отменили почти 600 рейсов
Почти 600 рейсов отменены в субботу в международном аэропорту Пекина "Шоуду" из-за плохих погодных условий, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Москве задержан таксист-отравитель
Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Шоу-бизнес
Бари Алибасов назвал больными людьми сына и пиар-директора
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний
По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
Экономика
Финская Neste продает «Татнефти» свою сеть АЗС и терминал в Петербурге
Финская Neste к концу 2019 года завершит сделку по продаже "Татнефти" своего розничного топливного бизнеса в России, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте "Татнефти".
Обновлено вчера в 02:54
Шоу-бизнес
Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ
Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено вчера в 13:11
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье провели дуэль взглядов, передает Sport24.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой национальной безопасности
Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что дело журналиста Ивана Голунова представляет угрозу национальной безопасности России.
Обновлено вчера в 07:40
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено вчера в 09:55
Армия и оружие
Российские военные проводят учения в Черном море
Обновлено вчера в 05:11
Политика
Порошенко нецензурно выразился в адрес блогера Шария на митинге
Бывший президент Украины Петр Порошенко нецензурно выразился в адрес украинского блогера Анатолия Шария в ходе встречи с избирателями в городе Каменец-Подольский.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Семья умершего после освобождения из тюрьмы КНДР американца потребовала арестованное судно
Обновлено в 00:32
Происшествия
Основатель МФО «Домашние деньги» арестован на 16 суток
В Москве по делу о мошенничестве на две недели арестован основатель микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» Евгений Бернштам.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о задержании в Москве продававшего дипломы ректора
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:53
Футбол
Аргентина сыграет с Чили в матче за 3-е место на Кубке Америки
В Сан-Палу на одноименном стадионе состоится матч за 3-е место Кубка Америки — сборная Аргентина сыграет с Чили.
Обновлено вчера в 22:30
Космос
Космический телескоп «Спектр-М» подорожал в 2 раза до 20 млрд рублей
Ранее сообщалось, что финансирование проекта в действующей Федеральной космической программе сокращено в два раза по сравнению с первоначально планировавшимися 11 млрд руб "Столь высокая для российских проектов стоимость связана, в частности, с необходимостью разработки и / или покупки весьма сложных криогенных космических технологий и детекторов", — приводит агентство слова господина Зеленого.
Обновлено вчера в 22:14