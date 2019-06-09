Энергетика
Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»Газета.Ru 06:55
Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря компании-оператора Катажину Красиньскую. Как отмечается, чистая российская нефть начала циркулировать по трубам в воскресенье, 9 июня.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:52, Ашберн
Политика
Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду
Уточняется, что фамилии кандидатов озвучили на съезде партии "Слуга народа". В число претендентов вошли 15 мужчин и пять женщин.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Военные ДНР уничтожили минометный расчет ВСУ
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Футбол
Гризманн договорился о переходе в «ПСЖ»
Форвард сборной Франции Антуан Гризманн вместо перехода в "Барселону" может отправиться в чемпионат Франции.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
О массовой атаке дронов на аэропорт в Саудовской Аравии сообщили СМИ
Йеменские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах" с помощью беспилотников атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии.
Обновлено в 00:39
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Политика
Додон пригласил иностранных посредников для урегулирования политического кризиса
Президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге в парламенте, что обратился к международным партнерам, чтобы они сформировали группу, приехали и выступили посредниками для процесса мирной передачи власти.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Грузовик с опасными химикатами упал в реку в Винницкой области
В Винницкой области грузовик с опасными химикатами упал в реку Рось.
Обновлено в 07:54
Единоборства
Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса
Казахстанский боксер Геннадий Головкин в своем первом бою после поражения в сентябре прошлого года от мексиканца Сауля Альвареса нокаутировал канадца Стива Роллса.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Журналист Голунов: «Никогда не употреблял наркотики»
«К наркотикам не имею никакого отношения и никогда не употреблял», - сказал Голунов.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Крымский мост поразил делегацию из ЕС
Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
Обновлено вчера в 05:58
Авто
Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель
В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
Голунов находился под наблюдением полиции с марта
Журналист «Медузы» Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта 2019 года.
Обновлено в 06:48
Космос
За строительством космодрома Восточный следят спутники
Государственная корпорация "Роскосмос" использует свои возможности для наблюдения за строительством космодрома Восточный в Амурской области.
Обновлено в 08:31
Здоровье
Есть или не есть? Эксперты разрешили нам не завтракать
Для «чистоты эксперимента» стоило бы вначале определить состав участников, а затем разделить их на завтракающую и голодающую утром группы, после чего сравнить результаты.
Обновлено в 04:08
Политика
В администрации Зеленского признали, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) убивают в Донбассе мирных жителей.
Обновлено вчера в 19:36
Общество
С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек
С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 06:06
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Два года назад, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Швецов выразил мнение о том, что через какое-то время россияне будут работать четыре дня в неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Политика
В Нур-Султане начались задержания на митинге в день выборов
Полиция Казахстана начала задерживать участников несанкционированного митинга в центре столицы.
Обновлено в 05:07
Политика
Лавров надеется, что в споре США и Китая победит взаимоуважение
Во время ПМЭФ Путина спросили, какое место занимает Россия в международной экономической схватке между Пекином и Вашингтоном.
Обновлено в 07:30
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Энергетика
Белоруссия вернула России реверсом 450 тысяч тонн грязной нефти
Белоруссия вернула России 450 тысяч тонн загрязненной нефти, сообщает концерн "Белнефтехим".
Обновлено в 05:15
Здоровье
В Институте Азии и Африки МГУ ввели карантин из-за кори
Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори в Московском государственном университете имени Ломоносова, новых случаев заболевания на сегодняшний день не зафиксировано, в здании Института Азии и Африки ведутся противоэпидемические мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:26
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Системы РЭБ взяли под защиту аэродромы
В Западном военном округе свыше десяти групп радиоэлектронной борьбы заступили на защиту аэродромов и других важных объектов от боевых беспилотников.
Обновлено в 05:54
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21