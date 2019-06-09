Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»Газета.Ru 06:55

с чего всё началось

Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря компании-оператора Катажину Красиньскую. Как отмечается, чистая российская нефть начала циркулировать по трубам в воскресенье, 9 июня.

Политика Пушков прокомментировал роспуск парламента в Молдавии Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя роспуск парламента и назначение досрочных выборов в Молдавии, подчеркнул, что произошедшее, по его мнению, было попыткой государственного переворота в республике.

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Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Происшествия «Проект»: Дело Голунова заказали в руководстве московского УФСБ Причиной преследования корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, отправленного под домашний арест по делу о наркотиках, мог стать готовящийся материал о связях руководства ФСБ с похоронным бизнесом, сообщает "Проект".

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Шоу-бизнес Ксения Бородина высказалась о разводе Алены Водонаевой Ксения Бородина высказалась о разводе Алены Водонаевой Девушки некогда были очень хорошими подругами, но два года назад между ними пробежала кошка.

Политика Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.

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Футбол Голкипер Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку «Спасибо всем российским болельщикам», — написал в своем сообщении Бенедеттини, отметив, что многочисленные сообщения российских болельщиков в его поддержку сделали плохой для игрока вечер чуть более приятным.

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Музыка Отменено выступление «Машины времени» в День России "Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.

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Происшествия СК опроверг информацию о гибели ребенка в подмосковном детском лагере Следственный комитет (СК) проводит доследственную проверку сообщений о том, что в летнем лагере в Солнечногорске 11-летняя девочка «наглоталась воды» во время соревнований по плаванию.

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Армия и оружие Иран представил новую систему ПВО собственного производства Министерство обороны Ирана представило в воскресенье новую систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15", сообщает агентство Tasnim.

Здоровье В Институте Азии и Африки МГУ ввели карантин из-за кори Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори в Московском государственном университете имени Ломоносова, новых случаев заболевания на сегодняшний день не зафиксировано, в здании Института Азии и Африки ведутся противоэпидемические мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Происшествия «Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.