Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»Газета.Ru 06:55

с чего всё началось

Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря компании-оператора Катажину Красиньскую. Как отмечается, чистая российская нефть начала циркулировать по трубам в воскресенье, 9 июня.

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