Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»Газета.Ru 06:55

Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря компании-оператора Катажину Красиньскую. Как отмечается, чистая российская нефть начала циркулировать по трубам в воскресенье, 9 июня.

Шоу-бизнес Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин 40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.

Культура Кодзима отдал роль в Death Stranding, обещанную Молчунье из Metal Gear Solid 5, другой актрисе Одним из самых обсуждаемых персонажей, представленных в Metal Gear Solid 5, была Молчунья, чей уникальный облик вдохновил косплееров по всему миру.

Наука Названы главные угрозы для человечества Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании.

Политика КС Молдавии забрал у Додона полномочия президента Президент Молдавии Игорь Додон был временно отстранен от должности решением КС, принятым по запросу группы депутатов от Демократической партии.

Общество Астраханский фермер намерен отсудить часть «золота сарматов» Житель Астраханской области Рустам Мудаев намерен в судебном порядке добиваться вознаграждения за обнаруженные артефакты в кургане "Богомольские пески".

Здоровье Составлен рейтинг самых полезных завтраков Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.

Единоборства Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса Встреча проходила на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и завершилась победой 37-летнего Головкина нокаутом в четвертом раунде.

Политика Американские политики напомнили Захаровой о рабовладельческих временах Действия США на международной арене напоминают официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой о рабовладельческих временах, когда "можно было просто управлять рабами".

Спорт Российские волейболисты разгромили Италию в Лиге наций Мужская сборная России по волейболу выиграла у Италии в матче группового этапа Лиги наций.

Происшествия Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.

Наука К 2080 году глобальное потепление заставит жителей России и других стран переехать в Сибирь По мнению экспертов, людям придется переехать в Сибирь и другие малообитаемые места далеко на Севере, и сделать эту территорию полностью заселенной.

Единоборства Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".

Футбол Сборная России вылетела в Нижний Новгород Сборная России отправилась в Нижний Новгород, где 11 июня примет Кипр в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Авто Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников «Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.

Политика Мнучин сообщил о конструктивных переговорах с главой ЦБ КНР Министр финансов США Стивен Мнучин написал в Twitter, что провёл с председателем Народного банка Китая И Ганом двусторонние торговые переговоры.

Происшествия В Ростове-на-Дону горит крыша четырехэтажного здания Кровля четырехэтажного здания загорелась в Ростове-на-Дону, площадь возгорания достигает 300 кв. м, сообщили журналистам в воскресенье в региональном главке МЧС.

Культура Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.

Политика Порошенко захотел стать премьер-министром Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих выборах в Верховную раду.

Футбол Бразилия разгромила Ямайку в матче женского чемпионата мира Сборная Бразилии обыграла Ямайку в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу среди женщин.

Армия и оружие ВМС США опубликовали видео сближения кораблей РФ и США Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота РФ заявила, что в пятницу утром в Восточно-Китайском море американский крейсер Chancellorsville опасно подрезал противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" (по классификации НАТО - "Удалой"), из-за чего экипажу пришлось экстренно маневрировать.