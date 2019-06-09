Энергетика

Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»Газета.Ru 06:55

Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря компании-оператора Катажину Красиньскую. Как отмечается, чистая российская нефть начала циркулировать по трубам в воскресенье, 9 июня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»

Газета.Ru06:55

Польша возобновила прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Коммерсантъ08:05

Польша возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

RT на русском06:56

Польша возобновила прокачку российской нефти по транзитному трубопроводу

Эхо Москвы09:31

Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

РИА Новости06:36

Польша возобновила прокачку российской нефти по своему участку «Дружбы»

ТАСС06:32

Чистая российская нефть начала поступать в Польшу по нефтепроводу «Дружба»

Интерфакс02:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:01, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

Обновлено в 05:24
Политика

Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям

Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Культура

Кодзима отдал роль в Death Stranding, обещанную Молчунье из Metal Gear Solid 5, другой актрисе

Одним из самых обсуждаемых персонажей, представленных в Metal Gear Solid 5, была Молчунья, чей уникальный облик вдохновил косплееров по всему миру.
Обновлено в 11:44
Наука

Названы главные угрозы для человечества

Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании.
Обновлено в 08:20
Политика

КС Молдавии забрал у Додона полномочия президента

Президент Молдавии Игорь Додон был временно отстранен от должности решением КС, принятым по запросу группы депутатов от Демократической партии.
Обновлено в 11:43
Общество

Астраханский фермер намерен отсудить часть «золота сарматов»

Житель Астраханской области Рустам Мудаев намерен в судебном порядке добиваться вознаграждения за обнаруженные артефакты в кургане "Богомольские пески".
Обновлено в 11:44
Происшествия

В Бурятии нашли одного выжившего при аварийной посадке самолета Ан-2

Обновлено в 10:23
Здоровье

Составлен рейтинг самых полезных завтраков

Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.
Обновлено в 05:51
Единоборства

Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса

Встреча проходила на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и завершилась победой 37-летнего Головкина нокаутом в четвертом раунде.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Американские политики напомнили Захаровой о рабовладельческих временах

Действия США на международной арене напоминают официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой о рабовладельческих временах, когда "можно было просто управлять рабами".
Обновлено в 11:06
Спорт

Российские волейболисты разгромили Италию в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу выиграла у Италии в матче группового этапа Лиги наций.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
Обновлено в 10:40
Наука

К 2080 году глобальное потепление заставит жителей России и других стран переехать в Сибирь

По мнению экспертов, людям придется переехать в Сибирь и другие малообитаемые места далеко на Севере, и сделать эту территорию полностью заселенной.
Обновлено в 06:00
Единоборства

Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC

Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:28
Общество

Дело Ивана Голунова. Журналиста «Медузы» подозревают в распространении наркотиков. Его коллеги говорят, что дело сфабриковано из-за его профессиональной деятельности

В ГУВД Москвы отрицают данные об избиении журналиста. 7 июня около 4:00 о задержании стало известно коллегам Голунова.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

Лайф публикует видео «потопа» в аэропорту Шереметьево

Обновлено в 11:14
Происшествия

В Минске задержан экс-полицейский за убийство женщины в Элисте

Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Обновлено в 10:18
Футбол

Сборная России вылетела в Нижний Новгород

Сборная России отправилась в Нижний Новгород, где 11 июня примет Кипр в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 09:59
Авто

Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников

«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Политика

Мнучин сообщил о конструктивных переговорах с главой ЦБ КНР

Министр финансов США Стивен Мнучин написал в Twitter, что провёл с председателем Народного банка Китая И Ганом двусторонние торговые переговоры.
Обновлено в 03:05
Спорт

Российские легкоатлеты выступят на Олимпиаде в Токио

Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Обновлено в 11:51
Происшествия

В Ростове-на-Дону горит крыша четырехэтажного здания

Кровля четырехэтажного здания загорелась в Ростове-на-Дону, площадь возгорания достигает 300 кв. м, сообщили журналистам в воскресенье в региональном главке МЧС.
Обновлено в 11:09
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Политика

Порошенко захотел стать премьер-министром Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:36
Футбол

Бразилия разгромила Ямайку в матче женского чемпионата мира

Сборная Бразилии обыграла Ямайку в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу среди женщин.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие

ВМС США опубликовали видео сближения кораблей РФ и США

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота РФ заявила, что в пятницу утром в Восточно-Китайском море американский крейсер Chancellorsville опасно подрезал противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" (по классификации НАТО - "Удалой"), из-за чего экипажу пришлось экстренно маневрировать.
Обновлено 07 июня в 15:42
Футбол

Швейцария — Англия 0:0 (5:6 по пенальти)

Объявлены стартовые составы сборных Англии и Швейцарии на матч за третье место Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное