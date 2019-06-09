Энергетика
Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»Газета.Ru 06:55
Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря компании-оператора Катажину Красиньскую. Как отмечается, чистая российская нефть начала циркулировать по трубам в воскресенье, 9 июня.
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В интервью порталу ММАJипкіе Фергюсон заявил, что не знает, что ему еще нужно сделать, чтобы рассчитывать на поединок за титул, поскольку сейчас его серия побед составляет 12 поединков подряд.
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Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге
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Microsoft рассекретила новую приставку Xbox
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