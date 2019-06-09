Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»Газета.Ru 06:55

Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря компании-оператора Катажину Красиньскую. Как отмечается, чистая российская нефть начала циркулировать по трубам в воскресенье, 9 июня.

Происшествия Неизвестные сообщили о «минировании» храма Христа Спасителя и Мавзолея В воскресенье, 9 июня, анонимные сообщения о минировании поступили в 16 объектов в Москве, включая Останкинскую башню, храм Христа Спасителя и Мавзолей.

Музыка Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, по какой причине организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали коллективу в возможности выступить на мероприятии.

Политика В Черногории решили добиваться автокефалии для православной церкви Президент Черногории Мило Джуканович обратился к православному сообществу и заявил, что правительство постарается получить автокефалию для черногорской церкви от Сербской православной церкви.

Экономика Орешкин: торговые проблемы приведут к стагфляции в мире и негативно повлияют на Россию Замедление экономического роста, вызванное проблемами в глобальной торговле, приведет к стагфляции в мире и негативно отразится на экономике России.

Наука На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс Исследователи и ученые открыли два новых вида прыгающих крыс на острове Лусон на Филиппинах, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Футбол Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино в отборе Чемпионата Европы-2020 со счетом 9:0. Игра прошла в Саранске.

Экономика Президент Зимбабве пообещал до конца года вернуть стране национальную валюту Как напоминает газета «Херальд» зимбабвийский доллар был упразднен в 2008 году на пике гиперинфляции.

Политика Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в Раду Экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Киеве на съезде партии "Европейская солидарность" представил первую десятку ее списка кандидатов на выборы в Верховную раду.

Шоу-бизнес Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.

Происшествия Полиция наблюдала за Иваном Голуновым с марта Обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков корреспондент "Медузы" Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта, заявил участвовавший в этой работе оперативник.

Политика Делегацию из ЕС поразил Крымский мост Группу общественников из ЕС, впервые посетивших полуостров, поразили красота и величие Крымского моста.

Происшествия Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест.

Космос Через 20 лет на Юпитере пропадет его «родинка» Ученые из NASA утверждают, что интенсивность будет постепенно уменьшатся в течении ближайших 20 земных лет, а после этого срока кинетическая энергия шторма закончится и Юпитер потеряет свою «родинку».

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Шоу-бизнес «С самым любимым человеком»: Устинья Малинина обратилась к маме В комментариях Устинья обратилась к Эмме, назвав ее самым любимым человеком. «С самым любимым человеком на земле», - отметила дочка певца.

Происшествия Голунов дал интервью «Дежурной части» Интервью было записано в здании Управления внутренних дел Западного административного округа столицы, где журналист находился до избрания ему меры пресечения.

Происшествия Пожар в двухэтажном здании на востоке Москвы потушили Спасатели потушили пожар на площади 250 квадратных метров в двухэтажном административном здании на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Общество Температура в Москве приближается к рекордной В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.

Футбол Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике, передает "Советский спорт".

Футбол «Арсенал» пригласил на просмотр игрока «Ростова» Трошечкина Тульский «Арсенал» пригласил на просмотр опорного полузащитника «Ростова» Александра Трошечкина, который прошлый сезон провел в аренде в «Авангарде».

Общество Андрей Макаревич и Чулпан Хаматова выступили в поддержку Голунова В официальном Telegram-канале «Медузы» были опубликованы ролики с участием актрисы Чулпан Хаматовой, музыканта Андрея Макаревича, писательницы Людмилы Улицкой, рэперов Оксимирона, Noize MC и других.

Армия и оружие Появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США В Сети появилось видео опасного сближения российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского ракетного крейсера USS Chancellorsville в Восточно-Китайском море.